Футбол

«Реал» предложил «МЮ» за Погба денежную компенсацию и игрокаSportbox.RU 11:12

Руководство «Реала» намерено приобрести в летнее трансферное окно полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. «Королевский клуб» ради перехода 26-летнего француза в Мадрид готово заплатить 80 миллионов евро и отдать крайнего нападающего Гарета Бэйла.
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«Реал» готов отдать «МЮ» 80 миллионов евро и Бэйла за Погба

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Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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