Футбол
«Реал» предложил «МЮ» за Погба денежную компенсацию и игрокаSportbox.RU 11:12
Руководство «Реала» намерено приобрести в летнее трансферное окно полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. «Королевский клуб» ради перехода 26-летнего француза в Мадрид готово заплатить 80 миллионов евро и отдать крайнего нападающего Гарета Бэйла.
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«Реал» не будет отказываться от трансфера Погба до закрытия трансферного окна
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