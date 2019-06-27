Руководство «Реала» намерено приобрести в летнее трансферное окно полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. «Королевский клуб» ради перехода 26-летнего француза в Мадрид готово заплатить 80 миллионов евро и отдать крайнего нападающего Гарета Бэйла.

«Реал» предложил «МЮ» за Погба денежную компенсацию и игрока

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