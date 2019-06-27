Футбол
«Реал» предложил «МЮ» за Погба денежную компенсацию и игрокаSportbox.RU вчера в 11:12
Руководство «Реала» намерено приобрести в летнее трансферное окно полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. «Королевский клуб» ради перехода 26-летнего француза в Мадрид готово заплатить 80 миллионов евро и отдать крайнего нападающего Гарета Бэйла.
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Испанский журналист раскрыл детали сделки между «МЮ» и «Реалом» по трансферу Погба
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Советский спорт02 июля в 02:57
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