По информации итальянского издания Tuttosport, «Реал» активизировал переговоры по покупке полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Мадридский клуб готов заплатить за 26-летнего француза 80 миллионов евро живыми деньгами.

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