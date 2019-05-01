Футбол
«Реал» предложил МЮ за Погба 80 миллионов евро и БэйлаNewInform вчера в 12:27
Индо уточнил, что президент «Реала» Флорентино Перес предложил «Манчестер Юнайтед» 80 миллионов евро и валлийского атакующего полузащитника Гарета Бэйла, трансферная стоимость которого оценивается в 90 миллионов евро. Таким образом, общая сумма потенциального перехода составит 170 миллионов евро.
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«Ювентус» готов предложить за Погба 70 миллионов плюс Дибалу. «МЮ» хочет 150
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Испанский журналист раскрыл детали сделки между «МЮ» и «Реалом» по трансферу Погба
ProstoProSportвчера в 10:35
«Реал» не будет отказываться от трансфера Погба до закрытия трансферного окна
Советский спорт02 июля в 02:57
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По словам Путина, в ходе предвыборной кампании Зеленский обещал "установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе и прекратить называть их сепаратистами".
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«Ростов» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
«Ростов» взял верх над ЦСКА в матче заключительного, третьего тура товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер, который проходит в Австрии.
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Глава МИД Кубы Бруно Родригес заявил, что новые санкции США, которые были введены против республики, нарушают принципы международного права.
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Пропажу марсианского метана объяснили ветреной погодой
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Опубликованы фотографии подлодки-носителя АС-31 в Баренцевом море
Агентство ТАСС опубликовало несколько фотографий подводной лодки-носителя глубоководной станции АС-31, в результате пожара на которой погибли 14 офицеров-подводников.
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«Валенсия» представила два новых комплекта формы
«Валенсия» представила два новых комплекта формы на сезон-2019/20.
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Drive: армия США упоминала «Лошарик» в своем докладе 2016 года
Главный инженер научно-технологического подразделения командования воздушно-космической обороны и северного командования ВС США Роб Брюннер, сообщает The Drive, составил список направлений, представляющих интерес для американской армии.
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«Совершенно секретно»: Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что практически по всей России в июле синоптики ждут температуру около и выше норм, сообщает «Российская газета».
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