Футбол
«Реал» предложил МЮ за Погба 80 миллионов евро и БэйлаNewInform 12:27
Индо уточнил, что президент «Реала» Флорентино Перес предложил «Манчестер Юнайтед» 80 миллионов евро и валлийского атакующего полузащитника Гарета Бэйла, трансферная стоимость которого оценивается в 90 миллионов евро. Таким образом, общая сумма потенциального перехода составит 170 миллионов евро.
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«Реал» не будет отказываться от трансфера Погба до закрытия трансферного окна
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