Футбол
«Реал» предложил МЮ за Погба 80 миллионов евро и БэйлаNewInform 12:27
Индо уточнил, что президент «Реала» Флорентино Перес предложил «Манчестер Юнайтед» 80 миллионов евро и валлийского атакующего полузащитника Гарета Бэйла, трансферная стоимость которого оценивается в 90 миллионов евро. Таким образом, общая сумма потенциального перехода составит 170 миллионов евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Реал» не будет отказываться от трансфера Погба до закрытия трансферного окна
Советский спортвчера в 02:57
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 22:20, Вашингтон
Космос
Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса
Обновлено вчера в 13:19
Общество
Гипермаркет «Реми» запускает социальные программы
Сегодня "Реми" запустил целых три социальных программы для покупателей.
Обновлено в 17:56
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Обновлено в 17:59
Общество
Эти страны строят гигантские теплицы и сажают деревья. Экогорода принесут им миллиарды
Немецкий девелопер FAKT AG планирует инвестировать миллиард евро в строительство так называемого садоводческого центра на северо-западе Венгрии, в считаных километрах от венгерско-австрийско-словацкой границы.
Обновлено в 17:04
Происшествия
Более 20 рыбаков погибли при крушении судна у берегов Гондураса
Рыболовецкое судно затонуло у берегов Гондураса. Погибли 26 человек, еще 47 спасены.
Обновлено в 22:06
Политика
Путин освободил от должности трех генералов
Президент Владимир Путин освободил от должностей трех генералов.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие
Зачем Пентагон планирует создать военную орбитальную станцию
Минобороны США объявило тендер на разработку проекта автономной орбитальной космической станции.
Обновлено в 17:05
Здоровье
Специалисты рассказали, как похудеть без спорта и жестких диет
Эксперты решили рассказать, как это сделать. Как отмечают специалисты, в борьбе с лишним весом поможет правильное дыхание.
Обновлено в 11:15
Общество
Сервисы Kayak и Momondo не отображают отели в Крыму
Сервисы бронирования авиабилетов и отелей Kayak и Momondo перестали отображать гостиницы в Крыму.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Сын арабского шейха скончался в Великобритании
ОАЭ объявили трехдневный траур в связи со смертью сына правителя эмирата Шарджа шейха Халида бен Султана Аль Касими.
Обновлено в 16:11
Наука
Зрительные нейроны оказались многофункциональными
Обновлено вчера в 04:19
Футбол
«Атлетико» купил 19-летнего Жуана Фелиша за €126 млн
Обновлено в 17:49
Футбол
Тренер «Краснодара» Мусаев не сможет руководить командой в еврокубках
По информации издания «Чемпионат» со ссылкой на источники в УЕФА, главный тренер «Краснодара» не смог поступить на тренерские курсы UEFA Pro.
Обновлено в 11:41
Происшествия
СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море
Обновлено в 05:21
Происшествия
Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»
Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено в 19:03
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Политика
Путин рассказал о крепкой дружбе с Берлускони
Российский президент Владимир Путин рассказал, что его связывает многолетняя дружба с бывшим премьером Италии Сильвио Берлускони, передает ТАСС.
Обновлено в 20:18
Шоу-бизнес
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии 27-летняя серпуховчанка два года назад пострадала от рук собственного мужа: в порыве ярости мужчина отрубил девушке кисти рук.
Обновлено вчера в 08:33
Общество
Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиян
Профильные ведомства, среди которых Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), намерены проанализировать влияние 5G на здоровье людей.
Обновлено в 18:44
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено в 12:33
Шоу-бизнес
Ольга Бузова в мини сплясала прямо на барной стойке
Ольга даже забралась на барную стойку, где сплясала на глазах у других посетителей под заводную клубную музыку.
Обновлено в 06:12
Политика
Слуцкий не видит необходимости выплаты взносов в Совет Европы
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил сомнение в необходимости выплаты взносов в Совет Европы за 2017-2018 годы.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес
Футболист Аршавин развелся с женой
Футболист Андрей Аршавин сегодня официально стал холостым мужчиной.
Обновлено в 11:39
Общество
Маслякова хотят лишить прав на КВН
ООО "Группа 7" подала в суд по интеллектуальным правам иск против признания товарного знака КВН общеизвестным за телевизионным творческим объединением "АМИК", генеральным директором которого является Александр Масляков.
Обновлено в 20:44
Наука
«Это точно. Чертова дюжина комиксов о науке и ученых»
Подробнее читайте: Это точно. Чёртова дюжина комиксов о науке и учёных.
Обновлено 01 июля в 11:30
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу
Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено в 15:00
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие
Суд запретил Трампу тратить на постройку стены средства Пентагона
Окружной апелляционный суд США в Сан-Франциско отклонил запрос администрации президента США Дональда Трампа об отмене решения суда низшей инстанции, которым было заблокировано использование средств Пентагона на постройку стены на границе с Мексикой, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено в 21:58