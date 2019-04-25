Футбол

«Реал» предложил Азару астрономическую зарплатуSport.ru 03:58

"Реал" сделал щедрое предложение форварду "Челси" и сборной Бельгии Эдену Азару. "Реал" предложил Азару зарплату в 400 тысяч фунтов в неделю, что сделает Азара самым высокооплачиваемым игроком мира. "Челси" же готов отпустить своего лидера за 100 миллионов фунтов.
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«Реал» готов платить Азару почти 500 тыс евро в неделю

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СМИ: «Реал» готов сделать Азара самым высокооплачиваемым игроком Европы

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СМИ: «Реал» предложил Азару зарплату £ 400 тыс. в неделю

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СМИ: «Реал» предложит Азару зарплату в 20 миллионов фунтов в год

Sportbox.RU02:38

СМИ: «Челси» требует за трансфер Азара 100 млн фунтов

ProstoProSport03:06

«Реал» предложил Азару астрономическую зарплату

Sport.ru03:58
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