Футбол

«Реал» предложил Азару астрономическую зарплатуSport.ru 03:58

"Реал" сделал щедрое предложение форварду "Челси" и сборной Бельгии Эдену Азару. "Реал" предложил Азару зарплату в 400 тысяч фунтов в неделю, что сделает Азара самым высокооплачиваемым игроком мира. "Челси" же готов отпустить своего лидера за 100 миллионов фунтов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: «Реал» предложил Азару зарплату £ 400 тыс. в неделю

Чемпионат02:46

На 100 с плюсом

Soccer.ru03:56

СМИ: «Челси» требует за трансфер Азара 100 млн фунтов

ProstoProSport03:06

СМИ: «Реал» готов сделать Азара самым высокооплачиваемым игроком Европы

Советский спорт03:02

«Реал» хочет сделать игрока «Челси» самым высокооплачиваемым футболистом мира

Sport.ru13:14

СМИ: «Реал» предложит Азару 20 миллионов фунтов в год

Sportbox.RU02:38

СМИ: «Реал» предложит Азару зарплату в 20 миллионов фунтов в год

Матч ТВ02:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 13:37, Ашберн
Экономика

ЦБ России обнаружил кражу пенсионных денег на 57 млн рублей

Центральный банк РФ выявил кражу 57 млн пенсионных денег из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон".
Обновлено в 12:42
Финансы

Минфин Украины сообщил об увеличении госдолга

Министерство финансов Украины сообщило об увеличении государственного долга страны до $78,8 млрд. Об этом пишут «Украинские новости».
Обновлено в 12:00
Футбол

«Урал» победил «Крылья Советов» в матче чемпионата России по футболу

Екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0 обыграл самарские "Крылья Советов" в гостевом матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:26
Экономика

Жители сел Татарстана смогут снимать наличные в кассах магазинов

Банк "Ак Барс" и магазины-партнеры не взимают с держателей карт комиссию за снятие наличных.
Обновлено в 10:37
Политика

Козак призвал не политизировать ситуацию с загрязнённой нефтью

Российский вице-премьер Дмитрий Козак призвал не политизировать ситуацию с поставкой Белоруссии некачественной нефти из России.
Обновлено в 10:44
Здоровье

Чудо за один день: стоматологи Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» вернули пациенту улыбку

25 апреля на площадках Группы клиник "СОГАЗ МЕДИЦИНА" состоялась телеконференция "Стоматологическая реабилитация пациентов с полной адентией в течение одного дня".
Обновлено в 12:56
Экономика

НБКИ: в I квартале число выданных кредитных карт выросло на 21,8%

В I квартале 2019 года количество выданных новых кредитных карт увеличилось на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 2,77 млн штук.
Обновлено в 04:11
Космос

На Марсе найдена база пришельцев для отражения атаки с Нибиру

Уфологи увидели признаки мощной линии обороны. Американское космическое агентство опубликовало новые фотографии поверхности Марса.
Обновлено в 10:41
Происшествия

В Петербурге при сносе заброшенной гостиницы погиб рабочий

Следственный комитет Санкт-Петербурга начал доследственную проверку в связи с гибелью рабочего, который был в составе бригады, сносящей заброшенную гостиницу "Северная корона".
Обновлено в 10:20
Происшествия

В Москве возле Рижского вокзала загорелось двухэтажное здание

Обновлено в 12:58
Общество

«Ельцин Центр» эвакуировали после сообщения о минировании

Посетителей «Ельцин Центра» в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании, передаёт URA.RU.
Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес

В мечтах об отпуске: жена Хабенского опубликовала романтичное фото с актером

Пока Ольга не вышла их декретного отпуска.
Обновлено в 13:20
Происшествия

Власти Шри-Ланки уточнили число погибших в результате терактов

Ранее сообщалось, что в результате серии терактов на Шри-Ланке погибли 359 человек.
Обновлено в 12:57
Экономика

Доля убыточных организаций в России выросла до 34,4%

Доля убыточных организаций в России в январе-феврале 2019 года выросла на 0,7% в годовом выражении и составила 34,4%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 10:03
Здоровье

В ЮНИСЕФ назвали причину вспышек кори в мире

Порядка 169 миллионов детей в мире не были привиты вакциной от кори с 2010 по 2017 годы, что привело к нынешним вспышкам заболевания в различных странах, сообщает в четверг Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
Обновлено в 12:07
Энергетика

«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новое соглашение по транзиту

Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко планирует предложить "Газпрому" новое транзитное соглашение.
Обновлено в 11:46
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 11:03
Здоровье

«Простые вопросы»: Евгений Пушкарев

Мысль была такая: выехать в отдаленные населенные пункты, не в райцентры, потому что там есть ЦРБ.
Обновлено в 06:01
Авто

Hyundai обновит кроссовер Tucson

Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено в 13:21
Общество

Как спроектировать свою маленькую ферму с нуля

Небольшая ферма может варьироваться от шести соток с несколькими курами-несушками и парой коз до больших участок, где можно содержать большое поголовье КРС, овец и домашней птицы плюс выращивать полевые культуры.
Обновлено в 02:09
Общество

Собянин открыл городской велопрокат в Москве

Обновлено в 08:48
Футбол

Хорхе Сампаоли: «Месси сильно страдает из-за неудач в сборной»

Месси сильно страдает из-за неудач в национальной команде. Он не может показать все, на что способен, когда играет за сборную.
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес

Дочь Началовой исполнила мамину песню

Поддержать ребенка собралась вся семья На 40-й день после кончины Юлии Началовой ее 12-летняя дочь Вера Алдонина вышла на сцену в рамках школьного дня открытых дверей.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток

Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Общество

Названы пять полезных при диабете продуктов

Обновлено в 07:50
Технологии

Образовательный единорог: стартап Coursera оценили в миллиард

Образовательный стартап Сoursera привлек новый раунд инвестиций в размере $103 млн.
Обновлено в 11:18
Спорт

12-летний российский фигурист выполнил прыжок в пять оборотов

Обновлено в 03:47
Наука

Сибирские учёные нашли способ избежать обрушений угольных карьеров

Сибирские учёные выяснили, как предотвратить обвалы и обрушения бортов карьеров.
Обновлено вчера в 23:59
Футбол

Ромелу Лукаку: «Мечтаю когда-нибудь сыграть в серии А»

Обновлено в 06:26
Общество

Россиянам могут запретить ввозить из-за границы пармезан и хамон

Обновлено в 01:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное