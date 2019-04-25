Футбол
«Реал» предложил Азару астрономическую зарплатуSport.ru 03:58
"Реал" сделал щедрое предложение форварду "Челси" и сборной Бельгии Эдену Азару. "Реал" предложил Азару зарплату в 400 тысяч фунтов в неделю, что сделает Азара самым высокооплачиваемым игроком мира. "Челси" же готов отпустить своего лидера за 100 миллионов фунтов.
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Доля убыточных организаций в России выросла до 34,4%
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