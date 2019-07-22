Футбол

«Реал» предложил 90 млн евро и Бэйла за НеймараЕвро-футбол.ру 04:26

Мадридский "Реал" предпринял попытку заполучить в свои ряды нападающего "ПСЖ" Неймара, утверждает Mundo Deportivo. "Королевский" клуб предложил чемпиону Франции 90 миллионов евро и валлийского вингера Гарета Бэйла за 27-летнего бразильца.
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«Реал» предложил за Неймара € 90 млн и Бэйла

Чемпионат10:36

«Реал» предложил «ПСЖ» за Неймара 90 миллионов евро и Бейла, пишут СМИ

РИА Новости02:47

«Реал» готов предложить Бэйла и €90 млн за Неймара

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Mundo Deportivo: «Реал» предложил Бэйла и 90 миллионов за Неймара

Бомбардир.ру05:53

СМИ: «Реал» предложил за Неймара 90 миллионов евро и Бэйла

Sportbox.RU05:33

СМИ: «Реал» предложил за Неймара 90 миллионов евро и Бэйла

Матч ТВ05:33

«Реал» предложил за Неймара 90 млн евро и Бэйла

Sport24.ru04:40
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 14:17, Вашингтон
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