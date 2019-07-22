Мадридский "Реал" предпринял попытку заполучить в свои ряды нападающего "ПСЖ" Неймара, утверждает Mundo Deportivo. "Королевский" клуб предложил чемпиону Франции 90 миллионов евро и валлийского вингера Гарета Бэйла за 27-летнего бразильца.

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«Реал» предложил 90 млн евро и Бэйла за Неймара

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