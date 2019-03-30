Футбол
«Реал» предложил 145 млн евро за ПогбаVprognoze.ru 07:35
«Реал» собирается осуществить трансфер футболиста «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Как сообщает источник, мадридский клуб готов заплатить за форварда 45 млн евро. В услугах Погба заинтересован лично главный тренер "Реала" Зинедин Зидан.
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