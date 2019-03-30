«Реал» предложил 145 млн евро за ПогбаVprognoze.ru 07:35

«Реал» собирается осуществить трансфер футболиста «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Как сообщает источник, мадридский клуб готов заплатить за форварда 45 млн евро. В услугах Погба заинтересован лично главный тренер "Реала" Зинедин Зидан.

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Политика МВД Украины получило более 150 заявлений о нарушениях в «день тишины» Украинская полиция получила 159 заявления о нарушении избирательного законодательства в "день тишины" накануне выборов президента страны, сообщил в субботу замглавы МВД Сергей Яровой.

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Общество В Госдуме поддержали флешмоб учителей с фото в купальниках В Сети стал набирать популярность флешмоб #УчителяТожеЛюди в поддержку барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой, которую вынудили уволиться после публикации снимков в купальнике.

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