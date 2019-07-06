Футбол
«Реал» предлагает «МЮ» за Погба 80 млн евро плюс Иско или БэйлаSport24.ru вчера в 03:22
Как сообщает Mundo Deportivo, сливочные предложили манкунианцам включить полузащитника Иско, либо вингера Гарета Бэйла в сделку по переходу Погба. Помимо этого «Реал» готов заплатить «Юнайтед» 80 млн евро.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 01:14, Вашингтон
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Мужа Луизы Хайруллиной выпустили на свободу
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Авто
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Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
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Время ужасов: Анджелина Джоли появилась на публике с детьми
Папарацци заметили актрису в Лос-Анджелесе. Анджелина Джоли была замечена с детьми на экстремальном развлечении.
Обновлено вчера в 22:00
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Стало известно, когда начнется реставрация «Ночного дозора» Рембрандта
В понедельник, 9 июля, в амстердамском Рейксмузеуме начнутся самые масштабные публичные реставрационные работы в истории – восстановление "Ночного дозора" (1642 год) Рембрандта, сообщает The Guardian.
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МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Москве
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В российском МИД прокомментировали критику дипломата США Элизабет Руд в адрес запрета на авиасообщение России с Грузией.
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«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки
В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено вчера в 06:57
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При взрыве бензовоза под Екатеринбургом погибли четыре человека
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Обновлено в 00:19
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Все выжившие с перевернувшегося в Черном море судна найдены
Местонахождение всех выживших при ЧП с прогулочным судном в районе поселка Джубга в Краснодарском крае установлено, госпитализация им не потребовалась.
Обновлено 05 июля в 17:00
Музыка
Стиви Уандер приостановит турне из-за операции по пересадке почки
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Происшествия
В песке на берегу алтайского озера нашли человеческие кости
В селе Комарское Заринского района во время подготовки к летней Олимпиаде нашли в песке у озера человеческие кости.
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Диас едва не подрался с командой Хабиба на UFC 239
Перед очередным поединком произошел конфликт между американским бойцом Нейтом Диасом и командой Хабиба Нурмагомедова, в частности, с чемпионом UFC в легком весе.
Обновлено вчера в 22:43
Космос
Заявление о возможной гибели экипажа «Федерации» раскритиковали
Руководитель Института космической политики Иван Моисеев прокомментировал заявление представителя РКК «Энергия» о том, что в случае аварийного приводнения космического корабля «Федерация» в Тихом океане спасти экипаж будет невозможно.
Обновлено вчера в 10:54
Политика
В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским
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Здоровье
Психолог рассказал, как обидчивость влияет на здоровье
Обновлено 05 июля в 05:41
Футбол
ЮАР обыграла Египет и вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций
В Каире на стадионе «Каир Интернешнл» состоялся матч 1/8 финала Кубка африканских наций — 2019 Египет — ЮАР.
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия
20 человек пострадали при взрыве в торговом центре во Флориде
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Обновлено вчера в 13:59
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Грузия не откажется от торговых отношений с РФ из-за временной отмены прямого авиасообщения между двумя странами и сокращения потока российских туристов.
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В главном поединке турнира UFC 239 в Парадайсе (Невада, США) американец Джон Джонс победил бразильца Тиаго Сантоса.
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Политика
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Досрочные парламентские выборы пройдут в воскресенье в Греции, по их итогам первое в ЕС радикальное левое правительство может потерять власть и к правлению вернутся консерваторы.
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Политика
Венгрия поставила Зеленскому ультиматум по НАТО
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО при выполнении одного условия.
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