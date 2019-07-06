Футбол
Райола: все в «Манчестер Юнайтед» знают, чего хочет ПогбаЧемпионат 05 июля в 13:02
Ранее сообщалось, что в услугах Погба заинтересован мадридский «Реал». На покупке 26-летнего француза настаивает главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан. Поль вернулся в «Манчестер Юнайтед» из туринского «Ювентуса» летом 2016 года за рекордные на тот момент в истории футбола € 105 млн.
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