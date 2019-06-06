Футбол
«Реал» практически согласовал трансфер АзараГазета.Ru 00:18
Нападающий "Челси" Эден Азар близок к переходу в мадридский "Реал", сообщает The Guardian. По информации британского издания, стороны практически согласовали трансфер. Отмечается, что процесс затягивается из-за колебаний клубов по поводу цены за бельгийца.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Фабрегас назвал ожидаемый переход Азара в «Реал» плохой новостью для «Барселоны»
Матч ТВвчера в 21:10
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 07:24, Ашберн
Экономика
В Подмосковье появится новый завод по производству сыров
Компания «Эко-милк» построит в Подмосковье новый комплекс по производству сыров, передает ОТР.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Политика
Что стоит за отставкой врио главы Астраханской области Сергея Морозова
Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов подал в отставку по собственному желанию.
Обновлено вчера в 09:02
Здоровье
Доктор медицины рассказал, чем опасен ожог пищеварительного тракта
Интоксикация может затронуть и другие органы — почки и печень, но первый и основной удар принимает на себя желудочно-кишечный тракт.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов
Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Авто
Представлен обновлённый Renault Koleos
Стало известно о том, что в скором времени в продажу поступит рестайлинговый Renault Koleos.
Обновлено в 07:06
Политика
Рада отказалась отправлять главу СБУ в отставку
Депутаты Верховной рады отказались отправлять в отставку главу Службы безопасности Украины Василия Грицака. Об этом сообщает «112 Украина».
Обновлено в 06:51
Происшествия
Пассажир упал на рельсы на серой ветке московского метрополитена
Обновлено 04 июня в 16:03
Общество
Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов
Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Хоккей
ЧМ по хоккею в Петербурге обойдется в 1,2 млрд рублей
Проведение Чемпионата мира по футболу в Петербурге в 2023 году обойдется в 1.2 млрд рублей.
Обновлено в 06:40
Политика
Кучма положительно оценил минские переговоры по Донбассу
Обновлено вчера в 13:34
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Как отмечает РЕН ТВ, в новом завещании элитную недвижимость в доме на Мерзляковском переулке продюсер оставил своему сыну Бари Алибасову-младшему.
Обновлено в 07:20
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и вышел вперед в финальной серии НБА
"Торонто" на выезде одержал победу над "Голден Стэйт" в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено вчера в 23:51
Кино
Ушел из жизни актер Александр Кузнецов
Обновлено в 06:12
Армия и оружие
Российская противоракета поставила американские СМИ в ступор
Испытательный пуск новейшей российской ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане поставил западных военных экспертов в тупик.
Обновлено вчера в 10:20
Армия и оружие
Горячий берег. Как союзники высаживались в Нормандии
Обновлено в 01:00
Авто
Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero 2020 появился в продаже
Японская компания сегодня объявила о старте продажи Mitsubishi Pajero 2020 модельного года.
Обновлено в 02:47
Авто
Jaguar представил дорожный седан XE SV Project 8 Touring
Подразделение британской марки Jaguar, которое специализируется на создании особых автомобилей, выпустило ограниченную серию седана версия Jaguar XE SV Project 8, ориентированную на дороги общего пользования.
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес
Ирина Горбачева призналась, что не любила своего отца
Обновлено в 01:55
Политика
Прокуратура Украины добралась до Ющенко
Подозрение предъявлено в рамках расследования дела о выводе другим экс-президентом Украины – Виктором Януковичем резиденции «Межигорье» из государственной собственности.
Обновлено в 03:34
Интернет
В Роскачестве рассказали, какие пароли нельзя использовать в Сети
Эксперты Роскачества рассказали, как правильно придумывать пароли к аккаунтам, чтобы снизить риски их взломов.
Обновлено в 01:00
Футбол
Клубы одобрили увеличение числа участников РПЛ до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
Обновлено в 07:01
Экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз по российской экономике
Всемирный банк снизил прогноз ожидаемых темпов роста российской экономики до 1,2% по итогам 2019 года.
Обновлено вчера в 01:59
Шоу-бизнес
Кожевникова наглядно показала результат своего похудения
Обновлено в 06:27
Экономика
Силуанов связал экономическую стабильность с ростом доходов населения
В экономической стабильности нет смысла без роста доходов населения, заявил первый заместитель председателя правительства - министр финансов Антон Силуанов в ходе панельной дискуссии "Российская экономика в поисках стимулов роста" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 04:20
Происшествия
В работе WhatsApp произошел сбой
Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в четверг в ряде стран мира.
Обновлено в 06:09