Футбол

«Реал» практически согласовал трансфер АзараГазета.Ru 00:18

Нападающий "Челси" Эден Азар близок к переходу в мадридский "Реал", сообщает The Guardian. По информации британского издания, стороны практически согласовали трансфер. Отмечается, что процесс затягивается из-за колебаний клубов по поводу цены за бельгийца.
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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