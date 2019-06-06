Футбол
«Реал» практически согласовал трансфер АзараГазета.Ru 00:18
Нападающий "Челси" Эден Азар близок к переходу в мадридский "Реал", сообщает The Guardian. По информации британского издания, стороны практически согласовали трансфер. Отмечается, что процесс затягивается из-за колебаний клубов по поводу цены за бельгийца.
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