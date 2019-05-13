Футбол

«Реал» повторил антидостижение спустя 45 летГазета.Ru 21:31

"Королевский клуб" второй год подряд не могут подняться выше третьей строчки розыгрыша. Подобное случилось с "Реалом" впервые за 45 лет. В сезонах-1972/73 и 1973/74 клуб из Мадрида занимал четвертое и восьмое места соответственно.
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