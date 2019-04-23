Футбол
«Реал» потерял очки в матче против «Хетафе»Матч ТВ 17:22
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Примера. «Барселона» выиграла у «Алавеса», «Атлетико» обыграл «Валенсию», «Реал» не справился с «Хетафе»
LiveSport.ru23 апреля в 15:28
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Космос
На МКС произошёл сбой в системе очистки воздуха
Обновлено в 16:53
Шоу-бизнес
Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга
Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Греческий Boeing без разрешения прилетел в Кишинев и был задержан
По информации Publika, самолет запросил у Молдавии разрешение совершить полет над воздушным пространством страны и сделать посадку в аэропорту Кишинева, однако им было отказано из-за отсутствия необходимых для этого документов.
Обновлено в 14:12
Политика
Рада приняла закон об обязательном использовании украинского языка
Верховная рада Украины приняла в целом проект закона об украинском языке, который предусматривает обязательное использование государственного языка в органах власти и других публичных сферах общественной жизни.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве
Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 11:03
Энергетика
Словакия приостановила прокачку российской нефти по «Дружбе»
Оператор словацкого участка «Дружбы» компания Transpetrol приостановила прокачку российской нефти по этому трубопроводу, сообщает в пятницу Bloomberg.
Обновлено в 17:42
Политика
Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын пригласил в ходе переговоров на острове Русский президента России Владимира Путина посетить КНДР.
Обновлено в 17:55
Общество
Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола
Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
Обновлено в 11:56
Армия и оружие
В Японии заявили о возможном взломе истребителей F-35A и F-22
Японское новостное агентство Nikkei сообщило о возможной уязвимости программного обеспечения, используемого на истребителях пятого поколения F-35A Lightning II и F-22 Raptor.
Обновлено в 05:13
Политика
Путина удивил запрос Киева о созыве Совбеза ООН по вопросу паспортов
Президента России Владимира Путина удивило обращение Украины в Совет Безопасности ООН из-за указа об упрощении получения гражданства РФ для жителей Донбасса.
Обновлено в 06:06
Общество
В Москве на Пасху обещают резкое похолодание
Столбики термометров покажут 9-12 градусов, рассказал «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Двое рабочих погибли в результате аварии на шахте в ЛНР
Обновлено в 17:24
Наука
Долго непортящийся хлеб признали опасным
Обновлено в 08:59
Авто
Фотошпионы засняли новый Mercedes-Benz C-Class на тестах
Автопроизводитель Mercedes-Benz начал тестовые пробеги седана C-Class новой серии. В сети появились необнародованные ранее фотографии.
Обновлено в 15:30
Кино
Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев
Обновлено в 16:53
Музыка
Егору Криду оставили его псевдоним после ухода из Black Star
24-летний музыкант Егор Булаткин прекратил сотрудничество с лэйблом Black Star, но при этом сохранил псевдоним - Егор Крид.
Обновлено в 06:43
Авто
АвтоВАЗ обновил ценники на модели семейства LADA Granta
В текущем месяце российская компания изменила ценники на автомобили семейства LADA Granta.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Суд в Вашингтоне сегодня огласит приговор россиянке Марии Бутиной
В пятницу обвинение попросило суд приговорить Бутину к полутора годам лишения свободы. Россиянка находится в заключении уже 9 месяцев.
Обновлено в 18:08
Происшествия
На проспекте Художников сбили девочку на самокате
На перекрестке проспекта Художников и Поэтического бульвара под иномарку попала десятилетняя девочка.
Обновлено в 16:26
Происшествия
В Японии суд второй раз освободил Карлоса Гона под залог
Токийский окружной суд принял решение об освобождении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона под залог в 500 млн иен ($4,5 млн), сообщает Kyodo News.
Обновлено в 03:27
Политика
Путин назвал победу Зеленского «полным провалом политики Порошенко»
Штаб Зеленского призвал мировое сообщество усилить дипломатическое и санкционное давление на Россию, а Порошенко выразил мнение, что принятый указ – это фактически подготовка Кремлем «аннексии Донбасса или создания российского анклава на Украине».
Обновлено в 06:03
Происшествия
Жертв терактов на Шри-Ланке оказалось на 100 меньше
Число погибших в результате терактов в Шри-Ланке оказалось меньше, чем сообщалось ранее.
Обновлено в 12:44
Футбол
Футболист «Анжи» рассказал о положении дел в клубе
Полузащитник «Анжи» Игорь Удалый рассказал, когда в последний раз получал зарплату, и предположил, что клуб прекратит своё существование по завершении сезона.
Обновлено в 07:07
Авто
Renault планирует выпустить новый бюджетный седан
Компания Renault может выпустить новый ультрабюджетный седан, который станет компактнее и дешевле модели Logan.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
«Новое время» представило «военную доктрину» Зеленского
Издание "Новое время" сообщило, что советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин передал журналистам документ о "военной доктрине".
Обновлено в 06:20
Наука
Детектор темной материи измерил редкий распад атома во Вселенной
Ученые-физики через детектор темной материи увидели редкий распад атома во Вселенной.
Обновлено в 17:41
Интернет
Microsoft отказалась от политики регулярной смены паролей
Пользователям операционной системы Windows больше не придётся периодически менять пароли учётных записей.
Обновлено в 04:43
Футбол
«Арсенал» победил «Спартак» в Туле
В рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) тульский "Арсенал" дома разгромил московский "Спартак", передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:20