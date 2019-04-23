Футбол

«Реал» потерял очки в матче против «Хетафе»Матч ТВ 17:22

«Хетафе» на своем поле принимал «Реал» в матче 34-го тура чемпионата Испании.
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«Реал» потерял очки в матче против «Хетафе»

Матч ТВ17:22

«Реал» потерял очки в матче чемпионата Испании по футболу с «Хетафе»

РИА Новости17:32

«Реал» сыграл вничью с «Хетафе» в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС17:28

«Реал» впервые за 7 лет не смог выиграть у «Хетафе» в Ла Лиге

Sport24.ru17:23

«Реал» и «Хетафе» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

Газета.Ru17:34

«Реал» не смог победить «Хетафе» в Ла Лиге впервые за 7 лет

Sports.ru17:38

Примера. «Барселона» выиграла у «Алавеса», «Атлетико» обыграл «Валенсию», «Реал» не справился с «Хетафе»

LiveSport.ru23 апреля в 15:28
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Космос

На МКС произошёл сбой в системе очистки воздуха

Обновлено в 16:53
Шоу-бизнес

Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга

Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Греческий Boeing без разрешения прилетел в Кишинев и был задержан

По информации Publika, самолет запросил у Молдавии разрешение совершить полет над воздушным пространством страны и сделать посадку в аэропорту Кишинева, однако им было отказано из-за отсутствия необходимых для этого документов.
Обновлено в 14:12
Политика

Рада приняла закон об обязательном использовании украинского языка

Верховная рада Украины приняла в целом проект закона об украинском языке, который предусматривает обязательное использование государственного языка в органах власти и других публичных сферах общественной жизни.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 11:03
Энергетика

Словакия приостановила прокачку российской нефти по «Дружбе»

Оператор словацкого участка «Дружбы» компания Transpetrol приостановила прокачку российской нефти по этому трубопроводу, сообщает в пятницу Bloomberg.
Обновлено в 17:42
Политика

Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын пригласил в ходе переговоров на острове Русский президента России Владимира Путина посетить КНДР.
Обновлено в 17:55
Общество

Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола

Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
Обновлено в 11:56
Армия и оружие

В Японии заявили о возможном взломе истребителей F-35A и F-22

Японское новостное агентство Nikkei сообщило о возможной уязвимости программного обеспечения, используемого на истребителях пятого поколения F-35A Lightning II и F-22 Raptor.
Обновлено в 05:13
Политика

Путина удивил запрос Киева о созыве Совбеза ООН по вопросу паспортов

Президента России Владимира Путина удивило обращение Украины в Совет Безопасности ООН из-за указа об упрощении получения гражданства РФ для жителей Донбасса.
Обновлено в 06:06
Общество

В Москве на Пасху обещают резкое похолодание

Столбики термометров покажут 9-12 градусов, рассказал «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено в 08:28
Происшествия

Нурмагомедов отреагировал на смерть отца бойца MMA от рук полицейских

Обновлено в 03:52
Происшествия

Двое рабочих погибли в результате аварии на шахте в ЛНР

Обновлено в 17:24
Наука

Долго непортящийся хлеб признали опасным

Обновлено в 08:59
Авто

Фотошпионы засняли новый Mercedes-Benz C-Class на тестах

Автопроизводитель Mercedes-Benz начал тестовые пробеги седана C-Class новой серии. В сети появились необнародованные ранее фотографии.
Обновлено в 15:30
Кино

Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев

Обновлено в 16:53
Музыка

Егору Криду оставили его псевдоним после ухода из Black Star

24-летний музыкант Егор Булаткин прекратил сотрудничество с лэйблом Black Star, но при этом сохранил псевдоним - Егор Крид.
Обновлено в 06:43
Авто

АвтоВАЗ обновил ценники на модели семейства LADA Granta

В текущем месяце российская компания изменила ценники на автомобили семейства LADA Granta.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в ДТП по пути в суд

Обновлено в 04:35
Происшествия

Суд в Вашингтоне сегодня огласит приговор россиянке Марии Бутиной

В пятницу обвинение попросило суд приговорить Бутину к полутора годам лишения свободы. Россиянка находится в заключении уже 9 месяцев.
Обновлено в 18:08
Происшествия

На проспекте Художников сбили девочку на самокате

На перекрестке проспекта Художников и Поэтического бульвара под иномарку попала десятилетняя девочка.
Обновлено в 16:26
Происшествия

В Японии суд второй раз освободил Карлоса Гона под залог

Токийский окружной суд принял решение об освобождении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона под залог в 500 млн иен ($4,5 млн), сообщает Kyodo News.
Обновлено в 03:27
Политика

Путин назвал победу Зеленского «полным провалом политики Порошенко»

Штаб Зеленского призвал мировое сообщество усилить дипломатическое и санкционное давление на Россию, а Порошенко выразил мнение, что принятый указ – это фактически подготовка Кремлем «аннексии Донбасса или создания российского анклава на Украине».
Обновлено в 06:03
Происшествия

Жертв терактов на Шри-Ланке оказалось на 100 меньше

Число погибших в результате терактов в Шри-Ланке оказалось меньше, чем сообщалось ранее.
Обновлено в 12:44
Футбол

Футболист «Анжи» рассказал о положении дел в клубе

Полузащитник «Анжи» Игорь Удалый рассказал, когда в последний раз получал зарплату, и предположил, что клуб прекратит своё существование по завершении сезона.
Обновлено в 07:07
Авто

Renault планирует выпустить новый бюджетный седан

Компания Renault может выпустить новый ультрабюджетный седан, который станет компактнее и дешевле модели Logan.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие

«Новое время» представило «военную доктрину» Зеленского

Издание "Новое время" сообщило, что советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин передал журналистам документ о "военной доктрине".
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Наука

Детектор темной материи измерил редкий распад атома во Вселенной

Ученые-физики через детектор темной материи увидели редкий распад атома во Вселенной.
Обновлено в 17:41
Интернет

Microsoft отказалась от политики регулярной смены паролей

Пользователям операционной системы Windows больше не придётся периодически менять пароли учётных записей.
Обновлено в 04:43
Футбол

«Арсенал» победил «Спартак» в Туле

В рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) тульский "Арсенал" дома разгромил московский "Спартак", передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:20
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