«Реал» не смог обыграть «Хетафе» впервые за 7 летЕвро-футбол.ру 03:17

Мадридский "Реал" на выезде сыграл вничью с "Хетафе" (0:0) в поединке 34-го тура Примеры. Стоит отметить, что "галактикос" не смогли выиграть у "Хетафе" в рамках чемпионата Испании впервые с августа 2012 года, прервав серию из 10 побед кряду.

«Реал» не смог обыграть «Хетафе» впервые за 7 лет

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