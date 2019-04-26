«Реал» потерял очки в матче против «Хетафе»Матч ТВ вчера в 17:22

«Хетафе» на своем поле принимал «Реал» в матче 34-го тура чемпионата Испании.

«Реал» потерял очки в матче против «Хетафе»

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