Футбол
«Реал» потерял очки в матче против «Хетафе»Матч ТВ вчера в 17:22
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Политика
Зеленский хочет уволить пять министров
Речь идёт о министре инфраструктуры Владимире Омеляне, министре регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадии Зубко, министре экономического развития и торговли Степане Кубиве, министре энергетики и угольной промышленности Игоре Насалике.
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия
МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте
Обновлено вчера в 15:05
Хоккей
Воробьев высказал мнение о приезде в сборную Овечкина и Кузнецова
Главный тренер сборной России Илья Воробьев после поражения от команды Латвии в матче Еврочелленджа высказал мнение о возможном приезде в свою дружину хоккеистов «Вашингтона» Александра Овечкина и Евгения Кузнецова.
Обновлено вчера в 14:34
Экономика
Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каско
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 07:21
Политика
Украина остановила транзит российской нефти
Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 17:50
Общество
Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян
Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено вчера в 18:38
Спорт
Российский фигурист впервые в истории исполнил прыжок в пять оборотов
Российский фигурист Максим Белявский показал тулуп в пять оборотов.
Обновлено вчера в 06:09
Общество
Более 900 тысяч россиян проходят медобследование после аварии на ЧАЭС
Свыше 900 тысяч россиян, подвергшихся воздействию радиации в результате аварии на Чернобыльской АЭС, ежегодно проходят специализированное медицинское обследование, сообщил РИА Новости в пятницу заместитель руководителя Национального радиационно-эпидемиологического регистра (НРЭР) Марат Максютов.
Обновлено вчера в 23:01
Экономика
«Фонтанка»: метро Петербурга покупает детали в пять раз дороже Москвы
«Петербургский метрополитен» собирается купить ровно такие же детали, которые Москва в декабре 2018 года покупала по ценам в 2-6 раз дешевле.
Обновлено вчера в 13:40
Гаджеты
Huawei EMUI насчитывает более 470 миллионов активных пользователей
В EMUI 5 была запущена «быстрая и простая» ОС, в EMUI 8.2 добавлен GPU Turbo, в EMUI 9 добавлен Link Turbo, а в новейшем EMUI 9.1 добавлена улучшенная файловая система и компилятор Huawei Ark для повышения производительности.
Обновлено вчера в 23:55
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
«Ельцин Центр» в Екатеринбурге эвакуировали из-за «минирования»
Обновлено вчера в 14:20
Авто
Названы рублевые цены и комплектации нового УАЗ «Буханка»
Представители Ульяновского автомобильного завода назвали рублевые цены и комплектации нового внедоржника «Буханка».
Обновлено вчера в 05:23
Хоккей
«Коламбус» проиграл в стартовом матче серии с «Бостоном»
«Бостон» принимал «Коламбус» в первом матче полуфинальной серии в Восточной конференции НХЛ.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия
В Венесуэле погиб генерал нацгвардии при крушении вертолета
Обновлено вчера в 22:44
Общество
Россиянкам разрешат управлять локомотивами и воздушными судами
Проект приказа о доступе россиянок к ранее запрещенным профессиям уже согласован с работодателями, профсоюзами и ведомствами.
Обновлено вчера в 20:30
Автоспорт
В Баку стартует четвёртый этап Гран-при Формулы-1
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Ким Чен Ын пригласил Путина в КНДР
Обновлено вчера в 23:54
Музыка
Организатор гастролей Светланы Лободы в Прибалтике исчез с деньгами
Певица Светлана Лобода отменила часть концертов в Прибалтике.
Обновлено вчера в 21:57
Общество
Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление
Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.
Обновлено вчера в 19:38
Политика
Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в четыре раза
Кандидата от КПРФ Валентина Коновалова избрали на пост главы региона во втором туре.
Обновлено вчера в 20:48
Религия
Православные отмечают Великую пятницу
Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
Обновлено вчера в 20:30
Политика
Создать, распустить и назначить. Три первых шага президента Зеленского
Администрация Статус и полномочия АП в законодательстве не описаны. У нас вообще нет закона о президенте (хотя его ещё Ющенко требовал).
Обновлено 23 апреля в 10:41
Путешествия
Чартеры из России в Египет возобновят осенью
Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в конце 2015 года, когда после вылета из аэропорта Шарм-эш-Шейха в воздухе взорвался самолет авиакомпании «Когалымавиа».
Обновлено вчера в 02:53
Шоу-бизнес
Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
Газета The Moscow Times опровергла убийство своего журналиста
Удостоверение сотрудника газеты The Moscow Times, найденное у одного из погибших в результате перестрелки у московской станции метро «Новые Черемушки», является фальшивым.
Обновлено вчера в 15:52
Кино
Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев
Бывший президент СССР Михаил Горбачев был госпитализирован и не смог приехать на премьеру документального фильма о себе.
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Украина решила не требовать от СБ ООН санкций против России
Киев не планирует требовать от Совбеза ООН ввести санкции против Москвы в ответ на упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, сообщил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.
Обновлено вчера в 16:06