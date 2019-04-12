Футбол
«Реал» потерял из-за травмы РамосаЧемпионат 11:34
Капитан «сливочных» точно пропустит матч 32-го тура испанской Примеры против «Леванте», который состоится 15 апреля. Ориентировочно в строй он вернётся через две недели. В текущем сезоне в составе «Реала» Рамос принял участие в 42 матчах, отметился 11 результативными ударами и 2 голевыми передачами.
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