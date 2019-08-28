Футбол
Евро-футбол.ру«Реал» потерял Иско из-за травмы
Пресс-служба мадридского «Реала» отрапортовала о травме полузащитника Иско. У 27-летнего испанского футболиста диагностировано повреждение подколенного сухожилия. Точные сроки восстановления пока не называются.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:21, Вашингтон
Происшествия
Рэпера Mist подстрелили и ограбили на курорте в Португалии
Британский рэпер Mist (настоящее имя Риз Томас Сильвестер) пострадал в ходе вооруженного ограбления в Португалии.
Lenta.ru 06:17
Игры
Gearbox раскрыла системные требования Borderlands 3
Gmbox.ru 06:27
Происшествия
Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Здоровье
В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении
Пять хирургов Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости 06:19
Политика
Киевский суд освободил Вышинского из-под стражи
Киевский суд принял решение изменить меру пресечения руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому и освободить его из-под стражи под личное обязательство.
Вести.Ru 05:09
Футбол
Месси может пропустить еще месяц из-за травмы
Напомним, Месси получил травму икроножной мышцы в межсезонье, и из-за нее не полетел вместе с каталонцами в турне по США.
Матч ТВ 06:07
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 04:35
Происшествия
В Анапе полицейских обвиняют в насилии над 17-летней волейболисткой
Pravda.Ru вчера в 03:16
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Авто
Renault начала продажи нового Triber
Компания Renault сегодня объявила старт продаж нового семиместного кросс-вэна Renault Triber.
Новые автомобили 05:18
Происшествия
В Петербурге задержали мужчину, напавшего с ножом на таксиста
Во вторник ТАСС со ссылкой на ГУ МВД сообщал, что в полицию Фрунзенского района обратился 34-летний водитель такси.
ТАСС 06:18
Шоу-бизнес
Накануне свадьбы с Богомоловым у Собчак упали доходы
Накануне торжества в сети появились сообщения, что у Собчак резко упали доходы.
Комсомольская правда вчера в 18:01
Космос
Как бы выглядел СССР в 2019 году
Если учесть, что в 1992-ом на территории бывшего СССР жили 294 млн человек, можно предположить, что к 2019-ому нас было бы 357,96 млн.
В Городе N вчера в 10:44
Экономика
Минэкономразвития составило прогноз по снижению роста доходов россиян
Министерство экономического развития РФ опубликовало свой прогноз по снижению роста реальных располагаемых доходов населения.
МонаВиста 26 августа в 23:43
Политика
Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
Авто
Обновленный Lexus RX добрался до дилеров
Официальный старт продаж обновленного кроссовера Lexus RX намечен на 5 сентября.
Новые автомобили 01:07
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Политика
Владимир Зеленский определился с кандидатурой премьера
Говорит Москва вчера в 08:18
Политика
Песков рассказал об отношении Кремля к саммиту в «нормандском формате»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля к новому саммиту в "нормандском формате", который инициируют Германия и Франция.
Московский Комсомолец 06:43
Армия и оружие
Эрдоган заинтересовался истребителем МиГ-35
Газета.Ru 06:00
Транспорт
Утверждены тарифы для проезда на МЦД
Утверждены тарифы для проезда на МЦД. Разовая поездка будет стоить столько же, сколько и на других видах общественного транспорта Москвы.
Вести Подмосковья 01:28
Общество
Турпоток из РФ в Болгарию уменьшился на 16% в июле
Больше всего «расстроил» турпоток из РФ — «поредел» на 15,7%. Всего в июле 2019-го республику посетили около 115 тысяч жителей РФ.
News.ru 06:38
Происшествия
Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге
Lenta.ru вчера в 22:47
Политика
Джонсон объявил о приостановке работы парламента из-за Brexit
Британский премьер Борис Джонсон объявил, что работа парламента будет приостановлена до 14 октября.
РИА Новости 05:45
Политика
Уникальный Су-47 показали на МАКС
Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости вчера в 11:14
Политика
Коломойский предложил снять часть санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.
Коммерсантъ 04:48
Экономика
Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ
Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13