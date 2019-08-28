Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Реал» потерял Иско из-за травмы

Пресс-служба мадридского «Реала» отрапортовала о травме полузащитника Иско. У 27-летнего испанского футболиста диагностировано повреждение подколенного сухожилия. Точные сроки восстановления пока не называются.
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Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
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Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
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Официальный старт продаж обновленного кроссовера Lexus RX намечен на 5 сентября.
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Утверждены тарифы для проезда на МЦД

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Коломойский предложил снять часть санкций с России

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.
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Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ

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Испанский футболист
Испанский футболист, атакующий полузащитник клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.
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