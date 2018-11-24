Футбол
«Реал» потерпел разгромное поражение от «Эйбара» в Примере
«Реал» потерпел разгромное поражение от «Эйбара» в ПримереRT на русском08:52
Гонсало Эскаланте
|16′
Марк Кукурелья
|34′
Хоан Хордан Морено
|36′
|44′
Гарет Бэйл
Сержи Энрик
|52′
|54′
Альваро Одриосола
Даниэль Карвахаль
Кике Гарсия
|57′
|63′
Лука Модрич
Иско
Сержи Энрик
Шарлес Диас
|74′
|74′
Марко Асенсио
Винисиус Жуниор
Фабиан Орельяна
Серхио Альварес
|83′
Кике Гарсия
Пабло де Бласис
|88′
|39%
|Владение мячом
|61%
|75%
|Процент точных передач
|78%
|6
|Удары в сторону ворот
|4
|7
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|4
|4
|Офсайды
|11
|5
|Угловые
|4
|14
|Отборы
|15
|17
|Фолы
|8
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Эйбар
Расстановка 4‑4‑2
13
Рисго
11
Пена
12
Оливейра
4
Рамис
15
Анхель
6
Альварес
5
Эскаланте
24
Жордан
20
Кукурелья
16
Де Бласис
19
Шарлес
25
Куртуа
2
Карвахаль
5
Варан
4
Рамос
12
Марсело
22
Иско
24
Себальос
8
Кроос
11
Бэйл
9
Бензема
28
Жуниор
Реал
Расстановка 4‑3‑3
Мадридский «Реал» на выезде крупно проиграл «Эйбару» в матче 13-го тура испанской Примеры. Встреча, прошедшая в Эйбаре, завершилась победой хозяев со счётом 3:0. Отличились Гонсало Эскаланте, Серхи Энрич и Энрике Гарсия.
RT на русском08:52
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