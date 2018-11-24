Мадридский «Реал» на выезде крупно проиграл «Эйбару» в матче 13-го тура испанской Примеры. Встреча, прошедшая в Эйбаре, завершилась победой хозяев со счётом 3:0. Отличились Гонсало Эскаланте, Серхи Энрич и Энрике Гарсия.

«Реал» потерпел разгромное поражение от «Эйбара» в Примере

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