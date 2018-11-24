Футбол

«Реал» потерпел разгромное поражение от «Эйбара» в Примере
RT на русском
08:52

Эйбар — Реал
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Мунисипаль де Ипуруа»
Гонсало Эскаланте
16′
Марк Кукурелья
34′
Хоан Хордан Морено
36′
44′
Гарет Бэйл
Сержи Энрик
52′
54′
Альваро Одриосола
Даниэль Карвахаль
Кике Гарсия
57′
63′
Лука Модрич
Иско
Сержи Энрик
Шарлес Диас
74′
74′
Марко Асенсио
Винисиус Жуниор
Фабиан Орельяна
Серхио Альварес
83′
Кике Гарсия
Пабло де Бласис
88′
Мадридский «Реал» на выезде крупно проиграл «Эйбару» в матче 13-го тура испанской Примеры. Встреча, прошедшая в Эйбаре, завершилась победой хозяев со счётом 3:0. Отличились Гонсало Эскаланте, Серхи Энрич и Энрике Гарсия.
RT на русском08:52

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