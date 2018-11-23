Футбол

«Реал» потерпел первое поражение в Евролиге, уступив «Олимпиакосу»
РИА Новости
вчера в 15:51

"Реал" потерпел первое поражение в девяти матчах текущего регулярного сезона Евролиги. Единственным клубом, который еще не проигрывал в турнире, остается московский ЦСКА, одержавший восемь побед в восьми играх.
РИА Новостивчера в 15:51

Подробнее о событии

ЦСКА возглавил турнирную таблицу Евролиги после первого в сезоне поражения «Реала»

Sport24.ruвчера в 16:04

«Реал» потерпел первое поражение в баскетбольной Евролиге, проиграв «Олимпиакосу»

ТАССвчера в 16:00

«Олимпиакос» обыграл «Реал» в Евролиге

Спорт-Экспрессвчера в 15:55

«Реал» потерпел первое поражение в Евролиге, уступив «Олимпиакосу»

РИА Новостивчера в 15:51

«Реал» потерпел первое поражение в Евролиге, проиграв «Олимпиакосу»

Советский спортвчера в 15:51

«Олимпиакос» нанёс первое поражение «Реалу» в нынешнем сезоне Евролиги

Чемпионатвчера в 15:43

В заочной битве с ЦСКА «Реал» уступил первую строчку турнирной таблицы. У армейцев еще и матч в запасе

Спорт уик-эндвчера в 16:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 03:44, Ашберн
Футбол

Яка Бийол: Хотим стать первой командой, обыгравшей «Ахмат» в Грозном

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал предстоящий матч 15-го тура премьер-лиги с Ахматом в Грозном.
Обновлено в 03:12
Футбол

Защитник «Зенита» Иванович рассказал о важности Кокорина для команды

Игра «Зенита» сильно зависит от форварда Александра Кокорина, считает защитник команды Бранислав Иванович.
Обновлено в 03:34
Футбол

Хави не верит в возвращение Неймара в «Барселону»

По моему мнению, у Неймара нулевые шансы вернуться в «Барселону», — приводит слова Хави Cadena SER.
Обновлено в 02:34
Футбол

«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Мане

Обновлено в 02:57
Футбол

Капитан «Спартака» Глушаков может перейти в «Крылья Советов»

Футболист московского «Спартака» Денис Глушаков может перейти в самарские «Крылья Советов».
Обновлено вчера в 23:40
Футбол

Миятович считает Модрича единственным претендентом на «Золотой мяч»

Бывший нападающий "Реала" Предраг Миятович назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч".
Обновлено в 02:39
Футбол

Стивен Джеррард: «Клопп поможет „Ливерпулю“ выиграть АПЛ»

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался о главном тренере команды Юргене Клоппе.
Обновлено в 03:15
Футбол

ИФАБ предложил внести ряд изменений в правила футбола

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) рекомендует внести ряд изменений в правила игры, сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 03:22
Футбол

Шевченко прокомментировал новость о завершении карьеры Дрогба

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал новость, что ивуарийский нападающий Дидье Дрогба завершил карьеру футболиста.
Обновлено в 03:17
Футбол

Мюллер, Маттеус и Беккенбауэр вошли в зал славы немецкого футбола

По случаю 30-летнего юбилея первой победы немецкой женской сборной на чемпионате Европы в 1989 году в следующем году будет выбран состав Зала славы женского немецкого футбола.
Обновлено в 03:14
Футбол

Златан Ибрагимович: «Я прилетел со своей собственной планеты»

Люди всегда смотрели на меня по-другому и никогда не пытались сделать меня похожим на остальных. Я прилетел со своей собственной планеты.
Обновлено в 02:57
Футбол

Бензема: «После ухода Роналду пришла моя очередь забивать голы»

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема считает, что после ухода Криштиану Роналду роль главного бомбардира команды ляжет на его плечи.
Обновлено в 03:07
Футбол

Агент Шкртела оценил шансы своего клиента перейти в «Рейнджерс»

Агент защитника «Фенербахче» Мартина Шкртела Кароль Ксонто прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Рейнджерс».
Обновлено в 03:36
Футбол

Блаттер призвал ФИФА начать расследование против Инфантино

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер отметил, что комитет по этике ФИФА должен начать расследование в отношении главы организации Джанни Инфантино.
Обновлено в 03:00
Футбол

Эллардайс может стать новым главным тренером сборной Ирландии

Экс-главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс может возглавить сборную Ирландии.
Обновлено в 02:54
ещё по теме
Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Олимпиакос
Греческий футбольный клуб
Греческий футбольный клуб из города Пирей, выступающий в Суперлиге. Образован 10 марта 1925 года. Является самым титулованным клубом Греции: 44-кратный чемпион Греции, 27-кратный обладатель кубка страны. Домашним стадионом клуба является «Караискакис», вмещающий 32 115 зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное