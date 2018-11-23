Футбол
Олимпиакос на своей площадке нанес первое поражение Реалу в нынешнем сезоне Евролиги.
Советский спорт15:51
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Футбол
Лидер «Ливерпуля» подписал с клубом новый долгосрочный контракт
Обновлено в 19:02
Футбол
Капитан «Спартака» Глушаков может перейти в «Крылья Советов»
Обновлено в 16:00
Футбол
IFAB обнародовал список возможных изменений в правилах футбола
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) обнародовал список возможных изменений в правилах футбола.
Обновлено в 19:42
Футбол
Два матча 15-го тура чемпионата России по футболу пройдут в пятницу
Чемпионат России по футболу возобновится в пятницу после перерыва на игры сборных двумя матчами 15-го тура.
Обновлено в 20:00
Футбол
Роналду примет участие в акции против насилия над женщинами
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду примет участие в акции против насилия над женщинами, которую клубы чемпионата Италии проведут во время предстоящего 13-го тура (с 24 по 26 ноября), сообщает Yahoo Sports.
Обновлено в 18:26
Футбол
Златан Ибрагимович: «Я прилетел со своей собственной планеты»
Люди всегда смотрели на меня по-другому и никогда не пытались сделать меня похожим на остальных. Я прилетел со своей собственной планеты.
Обновлено в 18:48
Футбол
«Челси» поблагодарил Дрогба за годы карьеры в клубе
Лондонский «Челси» поблагодарил ивуарийского нападающего Дидье Дрогба за время, когда футболист выступал за английский клуб.
Обновлено в 18:29
Футбол
Блаттер требует начать расследование в отношении Инфантино
Экс-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Зепп Блаттер намерен добиваться открытия расследования в отношении нынешнего главы организации Джанни Инфантино, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:56
Футбол
Адриану рассказал об особенностях тренировок при Кононове
Нападающий "Спартака" Луиз Адриану заявил, что при новом главном тренере красно-белых Олеге Кононове возросла интенсивность тренировок.
Обновлено в 15:36
Футбол
Буффон займет место в воротах ПСЖ в матче с «Ливерпулем»
Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон выйдет с первых минут в ключевом для парижан матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ливерпуля".
Обновлено в 14:27
Футбол
Клопп и «Ливерпуль» мешают Гвардиоле читать книги
Стоит отметить, что Гвардиола проиграл Клоппу 7 раз — ни один другой тренер не обыгрывал испанца чаще.
Обновлено в 19:06
Футбол
Витоло: «Месси был бы лучшим даже без одной ноги»
Обновлено в 15:54
Футбол
Эмери назвал три главные цели «Арсенала» в этом сезоне
Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о целях команды в нынешней кампании.
Обновлено в 14:38
Футбол
«Он просто жалок». Наингголан снова наехал на Роберто Мартинеса
Сборная Бельгии впервые в истории выиграла медали чемпионата мира. Для этого Азар и Ко как следует поколесили по России.
Обновлено в 14:27
Футбол
УЕФА назвал страны-обладатели наград Fair Play
УЕФА определил три страны, которые стали обладателями наград Fair Play по итогам сезона-2017/18: Финляндия, Северная Ирландия и Фарерские острова.
Обновлено в 20:03