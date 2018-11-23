Футбол

«Реал» потерпел первое поражение в Евролиге, проиграв «Олимпиакосу»
Советский спорт
15:51

Олимпиакос на своей площадке нанес первое поражение Реалу в нынешнем сезоне Евролиги.
Советский спорт15:51

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ЦСКА возглавил турнирную таблицу Евролиги после первого в сезоне поражения «Реала»

Sport24.ru16:04

«Реал» потерпел первое поражение в баскетбольной Евролиге, проиграв «Олимпиакосу»

ТАСС16:00

«Олимпиакос» обыграл «Реал» в Евролиге

Спорт-Экспресс15:55

«Реал» потерпел первое поражение в Евролиге, уступив «Олимпиакосу»

РИА Новости15:51

«Реал» потерпел первое поражение в Евролиге, проиграв «Олимпиакосу»

Советский спорт15:51

«Олимпиакос» нанёс первое поражение «Реалу» в нынешнем сезоне Евролиги

Чемпионат15:43

В заочной битве с ЦСКА «Реал» уступил первую строчку турнирной таблицы. У армейцев еще и матч в запасе

Спорт уик-энд16:31
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Футбол

Лидер «Ливерпуля» подписал с клубом новый долгосрочный контракт

Обновлено в 19:02
Футбол

Капитан «Спартака» Глушаков может перейти в «Крылья Советов»

Обновлено в 16:00
Футбол

IFAB обнародовал список возможных изменений в правилах футбола

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) обнародовал список возможных изменений в правилах футбола.
Обновлено в 19:42
Футбол

Два матча 15-го тура чемпионата России по футболу пройдут в пятницу

Чемпионат России по футболу возобновится в пятницу после перерыва на игры сборных двумя матчами 15-го тура.
Обновлено в 20:00
Футбол

Роналду примет участие в акции против насилия над женщинами

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду примет участие в акции против насилия над женщинами, которую клубы чемпионата Италии проведут во время предстоящего 13-го тура (с 24 по 26 ноября), сообщает Yahoo Sports.
Обновлено в 18:26
Футбол

Златан Ибрагимович: «Я прилетел со своей собственной планеты»

Люди всегда смотрели на меня по-другому и никогда не пытались сделать меня похожим на остальных. Я прилетел со своей собственной планеты.
Обновлено в 18:48
Футбол

«Челси» поблагодарил Дрогба за годы карьеры в клубе

Лондонский «Челси» поблагодарил ивуарийского нападающего Дидье Дрогба за время, когда футболист выступал за английский клуб.
Обновлено в 18:29
Футбол

Блаттер требует начать расследование в отношении Инфантино

Экс-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Зепп Блаттер намерен добиваться открытия расследования в отношении нынешнего главы организации Джанни Инфантино, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:56
Футбол

Адриану рассказал об особенностях тренировок при Кононове

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану заявил, что при новом главном тренере красно-белых Олеге Кононове возросла интенсивность тренировок.
Обновлено в 15:36
Футбол

Буффон займет место в воротах ПСЖ в матче с «Ливерпулем»

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон выйдет с первых минут в ключевом для парижан матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ливерпуля".
Обновлено в 14:27
Футбол

Клопп и «Ливерпуль» мешают Гвардиоле читать книги

Стоит отметить, что Гвардиола проиграл Клоппу 7 раз — ни один другой тренер не обыгрывал испанца чаще.
Обновлено в 19:06
Футбол

Витоло: «Месси был бы лучшим даже без одной ноги»

Обновлено в 15:54
Футбол

Эмери назвал три главные цели «Арсенала» в этом сезоне

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о целях команды в нынешней кампании.
Обновлено в 14:38
Футбол

«Он просто жалок». Наингголан снова наехал на Роберто Мартинеса

Сборная Бельгии впервые в истории выиграла медали чемпионата мира. Для этого Азар и Ко как следует поколесили по России.
Обновлено в 14:27
Футбол

УЕФА назвал страны-обладатели наград Fair Play

УЕФА определил три страны, которые стали обладателями наград Fair Play по итогам сезона-2017/18: Финляндия, Северная Ирландия и Фарерские острова.
Обновлено в 20:03
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Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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Греческий футбольный клуб
Греческий футбольный клуб из города Пирей, выступающий в Суперлиге. Образован 10 марта 1925 года. Является самым титулованным клубом Греции: 44-кратный чемпион Греции, 27-кратный обладатель кубка страны. Домашним стадионом клуба является «Караискакис», вмещающий 32 115 зрителей.
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