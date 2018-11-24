Футбол

Сантьяго Солари: «Второй гол „Эйбара“ травмировал „Реал“»
Sportbox.RU
вчера в 19:46

Эйбар — Реал
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Мунисипаль де Ипуруа»
Гонсало Эскаланте
16′
Марк Кукурелья
34′
Хоан Хордан Морено
36′
44′
Гарет Бэйл
Сержи Энрик
52′
54′
Альваро Одриосола
Даниэль Карвахаль
Кике Гарсия
57′
63′
Лука Модрич
Иско
Сержи Энрик
Шарлес Диас
74′
74′
Марко Асенсио
Винисиус Жуниор
Фабиан Орельяна
Серхио Альварес
83′
Кике Гарсия
Пабло де Бласис
88′
Второй гол действительно травмировал нас. «Эйбар» играл очень хорошо, и мы не могли им соответствовать. Надо поздравить их с качественным, полным выступлением.
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Сантьяго Солари: «Второй гол „Эйбара“ травмировал „Реал“»

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