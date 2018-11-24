Футбол

«Реал» потерпел первое поражение при Солари
Все про Спорт ру
13:12

Эйбар — Реал
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Мунисипаль де Ипуруа»
Гонсало Эскаланте
16′
Марк Кукурелья
34′
Хоан Хордан Морено
36′
44′
Гарет Бэйл
Сержи Энрик
52′
54′
Альваро Одриосола
Даниэль Карвахаль
Кике Гарсия
57′
63′
Лука Модрич
Иско
Сержи Энрик
Шарлес Диас
74′
74′
Марко Асенсио
Винисиус Жуниор
Фабиан Орельяна
Серхио Альварес
83′
Кике Гарсия
Пабло де Бласис
88′
В поединке 13-го тура чемпионата Испании «Реал» на выезде разгромно проиграл «Эйбару» (0:3). Это первое поражение королевского клуба при Сантьяго Солари.
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