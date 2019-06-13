Футбол

«Реал» поставил личный рекорд по тратам на трансферыНева Спорт вчера в 22:00

Мадридский «Реал» обновил личный рекорд по тратам на подписание игроков в отдельно взятое трансферное окно. В сумме этим летом столичный клуб потратил на трансферы 303 миллиона евро.
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Мы вспомнили самые крупные трансферные кампании в истории. «Реал» идет на рекорд

Sport24.ru06:30

Футбольный клуб «Реал» побил личный рекорд 2009 года по сумме трат в одно трансферное окно

ТАССвчера в 21:10

«Реал» обновил личный рекорд по тратам в одно трансферное окно

Чемпионатвчера в 16:16

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Спорт-Экспрессвчера в 18:55

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ProstoProSportвчера в 17:30

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RT на русскомвчера в 16:38

«Реал» обновил рекорд по затратам на трансферы

Газета.Ruвчера в 20:19
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