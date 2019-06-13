«Реал» поставил личный рекорд по тратам на трансферыНева Спорт вчера в 22:00

Мадридский «Реал» обновил личный рекорд по тратам на подписание игроков в отдельно взятое трансферное окно. В сумме этим летом столичный клуб потратил на трансферы 303 миллиона евро.

«Реал» поставил личный рекорд по тратам на трансферы

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