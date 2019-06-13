Футбол
«Реал» поставил личный рекорд по тратам на трансферыНева Спорт вчера в 22:00
Мадридский «Реал» обновил личный рекорд по тратам на подписание игроков в отдельно взятое трансферное окно. В сумме этим летом столичный клуб потратил на трансферы 303 миллиона евро.
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Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv
Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Политика
Путин уволил генералов в связи с делом Голунова
11 июня глава МВД распорядился прекратить уголовное дело в отношении журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его причастность к преступлению не была доказана.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково
Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
Уголовное дело против Ивана Голунова прекращено
Уголовное дело в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».
Обновлено 11 июня в 10:16
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины
Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.
Обновлено в 05:58
Футбол
«Спартак» продолжает борьбу за полузащитника сборной Украины
Обновлено в 06:21
Экономика
В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Политика
Путина попросили пересмотреть уголовные дела, связанные с наркотиками
Академик РАН Андрей Воробьев обратился к президенту России Владимиру Путину с требованием пересмотреть все уголовные дела, связанные с запрещенными веществами, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на соответствующее письмо.
Обновлено в 06:05
Авто
Lada Priora Sport: как это было
В движение Lada Priora Sport приводилась атмосферным мотором ВАЗ-21126-06, основанном на базе стандартного 98-сильного двигателя.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи
В плодах личи могли содержаться токсины, спровоцировавшие вспышку острого энцефалита. В крови детей резко падал уровень глюкозы.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Неизвестные ограбили банк на юге Москвы
Вооруженные грабители украли из банка на юге Москвы 5 млн рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 06:01
Авто
Volvo и Uber представили серийный беспилотник
Первый серийный автомобиль, способный передвигаться без участия водителя, создан на базе флагманского кроссовера Volvo XC90.
Обновлено в 07:04
Гаджеты
Объявлена российская цена смартфона Honor 20
Рекомендованная розничная цена версии с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти составила 27 990 рублей.
Обновлено в 06:37
Футбол
Сын Слуцкого призвал уезжать из России
Сын бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого Дмитрий призвал покидать Россию.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников
Обновлено вчера в 21:02
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подарила 9-месячной дочери большой надувной батут
Российская 48-летняя телеведущая подарила его своей 9-месячной дочери Марии, рожденной в браке с Игорем Макаровым.
Обновлено в 04:55
Происшествия
В Подмосковье протестующие против свалки перекрывали дорогу
В Ликино-Дулево Московской области активисты перекрыли Московское большое кольцо — трассу А-108 — в знак протеста против вырубки леса для проезда мусоровозов к свалке.
Обновлено в 03:42
Политика
ЕС решил ввести новые санкции против России
Ожидается, что на саммите ЕС 20-21 июня в Брюсселе будет согласована стратегическая повестка дня Евросоюза на период с 2019 по 2024 год и решен вопрос об очередном продлении санкций против Москвы, срок которых истекает 31 июля 2019 года.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие
Эстонское ополчение возглавил офицер, пообещавший победить Россию
Правительство Эстонии одобрило кандидатуру полковника Рихо Юхтеги на пост командующего военизированным ополчением "Кайтселиит" ("Союз обороны").
Обновлено в 05:23
Общество
Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн
Согласно результатам, 25% респондентов вложили бы деньги в себя и своих близких (оплата обучения или медицинских расходов).
Обновлено в 03:29
Экономика
В России могут вырасти тарифы на сбор мусора
В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию.
Обновлено вчера в 19:06
Общество
В России могут появиться спецмагазины по продаже алкоголя и табака
Министерство здравоохранения России поддержало идею создания специализированных магазинов, которые будут продавать спиртную и табачную продукцию.
Обновлено в 04:22
Происшествия
На подземном пожаре в Киселёвске пострадал кузбассовец
В Кемеровской области проводят доследственную проверку по факту подземного пожара в Кисилёвске.
Обновлено в 05:12
Политика
Иран не пойдет на переговоры с США под давлением, заявил Хаменеи
"Иран не испытывает никакого доверия к США, горький опыт предыдущих переговоров с Америкой в рамках СВПД ни в коем случае не повторится, поскольку ни одна разумная нация не пойдет на переговоры под давлением", - сказал Хаменеи на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Обновлено в 05:23