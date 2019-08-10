Футбол

«Реал» поманил Неймара рекордной зарплатойLenta.ru 06:58

Неймар перешел в ПСЖ в 2017 году. Сумма трансфера бразильца из «Барселоны» стала рекордной для мирового футбола и составила 222 миллиона евро.
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«Реал» предложил Неймару зарплату 40 млн евро в год

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Нападающий "Реала" Мариано Диас попал в сферу интересов "Ромы", информирует Gazzetta dello Sport.
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Двенадцать человек обратились за медицинской помощью после взрывов 9 августа на военном складе под Ачинском, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Красноярского края.
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Авиакомплекс «Кинжал» впервые задействуют на «Авиадартсе»

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