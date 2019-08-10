Футбол
«Реал» поманил Неймара рекордной зарплатойLenta.ru 06:58
Неймар перешел в ПСЖ в 2017 году. Сумма трансфера бразильца из «Барселоны» стала рекордной для мирового футбола и составила 222 миллиона евро.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:07, Вашингтон
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»
Обновлено в 05:41
Политика
Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины
Жители Украины попросили президента Владимира Зеленского сделать доллар национальной валютой страны.
Обновлено в 06:28
Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Происшествия
После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
Обновлено в 06:47
Общество
Тишковец рассказал о прекращении дождей в Москве
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Танзании при взрыве бензовоза погибли 60 человек
В результате погибли 60 человек, еще 70 были серьезно ранены, сообщает газета The Citizen со ссылкой на полицию.
Обновлено в 06:28
Политика
Медведев поздравил Медведчука со вторым местом на выборах в Раду
Председатель партии «Единая Россия» (ЕР), премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил лидера украинской политической силы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука со вторым местом на выборах в Верховную Раду, назвав это «весомым результатом».
Обновлено в 06:09
Футбол
«Ливерпуль» сыграет в матче за Суперкубок УЕФА без основного голкипера
Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что вратарь Алиссон не сможет сыграть с командой в матче за Суперкубок УЕФА.
Обновлено в 04:21
Гаджеты
Huawei представила дизайн обновленного интерфейса EMUI 10
Обновлено в 02:04
Футбол
«Рома» хочет арендовать нападающего «Реала»
Нападающий "Реала" Мариано Диас попал в сферу интересов "Ромы", информирует Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 12
Двенадцать человек обратились за медицинской помощью после взрывов 9 августа на военном складе под Ачинском, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Красноярского края.
Обновлено в 03:33
Кино
Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием
Обновлено в 06:16
Политика
В Госдепе призвали КНР обеспечить защиту американских дипломатов
В Государственном департаменте США призвали власти Китая обеспечить защиту американских дипломатов в соответствии с Венской конвенцией.
Обновлено вчера в 19:52
Футбол
Рибери может оказаться в «Локомотиве»
Франк Рибери отыграл 12 сезонов за "Баварию", в составе которой француз выигрывал Лигу чемпионов и девять раз становился чемпионом Германии.
Обновлено в 06:29
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
В Петербурге подросток нашел бутылку, выпил из нее и попал в больницу
Подросток в Санкт-Петербурге попал в больницу с признаками отравления после того, как, по предварительным данным, нашел на улице бутылку и выпил ее содержимое, сообщает в субботу пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 06:40
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Авиакомплекс «Кинжал» впервые задействуют на «Авиадартсе»
Обновлено вчера в 04:16
Армия и оружие
Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу
Обновлено вчера в 21:11
Транспорт
Бесконтактная оплата появится на всех столичных наземных маршрутах
Чтобы расплатиться за поездку, карту с поддержкой технологий PayPass и PayWave или смартфон с функцией бесконтактной оплаты нужно будет приложить к валидаторам нового образца, которые установят в салонах транспорта.
Обновлено в 03:06
Общество
В Китае из-за супертайфуна «Лекима» эвакуировано свыше 1 млн человек
Более одного миллиона человек эвакуировано в Китае из-за обрушившегося на восток страны супертайфуна «Лекима», сообщает 10 августа агентство «Синьхуа».
Обновлено в 01:26
Общество
В штаб Любови Соболь ворвались силовики. Ее задержали
В центр сбора подписей сторонников Алексея Навального на Рождественском бульваре, где находится Любовь Соболь, пришли силовики.
Обновлено в 06:56
Гаджеты
Samsung произведёт ключевой компонент нового смартфона Xiaomi
Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics станет поставщиком одного из ключевых компонентов нового смартфона Xiaomi.
Обновлено в 06:07
Общество
В Сибири проходят акции оппозиции
Обновлено в 05:40
Происшествия
Массовое ДТП произошло на МКАД, есть пострадавшие
В результате пострадали четыре человека, сообщили в столичном УГИБДД. По данным РЕН, столкнулись две грузовые и три легковые машины.
Обновлено в 04:29
Технологии
Марсианский доктор. Как разработчик видеоигр спасет космонавтов
Глассенберг основал Level Ex после того, как почти двадцать лет провел в индустрии видеоигр, где работал над играми по «Звездным войнам» для LucasArts и занимал пост генерального директора Funtactix, пока компанию не приобрел Playtech, разработчик программного обеспечения для азартных онлайн-игр.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Война в Донбассе: Пушилин выступил с экстренным заявлением
Обновлено вчера в 23:30