Футбол
Вратарь "Реала" Тибо Куртуа выбыл на неопределенный срок из-за травмы, сообщает официальный сайт мадридского клуба.
Спорт-Экспресс10:00
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 16:28, Ашберн
Футбол
Жирона — Атлетико 1:1
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