Футбол

«Реал» подтвердил травму Куртуа
Спорт-Экспресс
10:00

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа выбыл на неопределенный срок из-за травмы, сообщает официальный сайт мадридского клуба.
Спорт-Экспресс10:00

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Вратарь «Реала» Куртуа выбыл на неопределенный срок из-за травмы

РИА Новости10:25

Куртуа выбыл на две недели из-за травмы

Sportbox.RU10:21

Куртуа выбыл на две недели из-за травмы

Матч ТВ10:21

Куртуа травмировался и не поможет «Реалу» в ближайших матчах

Sport24.ru10:08

«Реал» подтвердил травму Куртуа

Спорт-Экспресс10:00

Голкипер «Реала» Куртуа выбыл из строя примерно на две недели

Чемпионат09:48

Куртуа пропустит около 10 дней из-за травмы

Sports.ru10:48
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 16:28, Ашберн
Футбол

Жирона — Атлетико 1:1

9 января между коллективами «Жирона» и «Атлетико» (Мадрид) на стадионе «Эстади Мунисипал де Монтиливи» был разыгран матч 1/8 финала Кубка Испании сезона 2018/19.
Обновлено в 15:23
Футбол

Аяз Гулиев вернулся в «Спартак»

Обновлено в 12:07
Футбол

«Монако» вышел в полуфинал Кубка Лиги в матче с 22 пенальти

«Монако» выбил «Ренн» по пенальти в четвертьфинале Кубка Лиги.
Обновлено в 15:09
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Зинченко забил первый гол за «Манчестер Сити»

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко отметился первым голом за "горожан".
Обновлено в 15:32
Футбол

Хеведеса могли признать худшим футболистом года в Италии

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес стал претендентом на "Золотую урну" – награду, присуждаемую по итогам голосования худшему футболисту года в Италии, сообщает Football Italia.
Обновлено в 15:35
Футбол

«Милан» заинтересован в приобретении Промеса

«Милан» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Севильи» Куинси Промеса.
Обновлено в 12:54
Футбол

«Вест Хэм» отказался продать Арнаутовича за 35 млн фунтов в Китай

Хавбек «Вест Хэма» Марко Арнаутович мог продолжить карьеру в Китае.
Обновлено в 14:15
Футбол

«Зенит» обыграл «Цедевиту» на стадии топ-16 Еврокубка

«Зенит» обыграл «Цедевиту» в матче 2-го тура топ-16 Еврокубка.
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Футбол

Гол Шомуродова помог Узбекистану обыграть Оман на Кубке Азии

Сборная Узбекистана одержала победу над национальной командой Омана в матче 1-го тура группового этапа Кубка Азии.
Обновлено в 10:25
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«Бавария» объявила о трансфере Павара

Обновлено в 04:19
Футбол

«Интер» оштрафовал Икарди на 100 тысяч евро за опоздание на тренировку

Обновлено в 15:36
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Более 500 человек посетили автограф-сессию Самедова

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов провел автограф-сессию в фанатском магазине красно-белых.
Обновлено в 13:13
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Давиташвили стал игроком «Рубина»

Контракт 17-летнего игрока с грузинским клубом был рассчитан до января нынешнего года. Футболист достался «Рубину» бесплатно.
Обновлено в 13:35
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Матчи Лиги чемпионов могут перенести на выходные

УЕФА может перенести матчи Лиги чемпионов на выходные. Об этом сообщил глава компании Dugout Эллиот Ричардсон.
Обновлено в 15:31
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Иско поставил лайк под постом с критикой главного тренера «Реала»

Хавбек не получает достаточного количества игровой практики и выразил свое недовольство этим, поставив лайк под постом болельщика «Реала» в твиттере с критикой Солари.
Обновлено в 15:02
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Тибо Куртуа
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, вратарь испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Бельгии. В сезоне 2010/11 был признан лучшим вратарём бельгийской Про-лиги, а также игроком года в составе «Генка». Двукратный обладатель «Трофея Рикардо Саморы», ежегодно вручаемого лучшему вратарю испанской Примеры.
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