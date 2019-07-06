Футбол

«Реал» подтвердил трансфер Тео Эрнандеса в «Милан»Чемпионат вчера в 13:01

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Тео Эрнандеса в «Милан». «Клуб благодарит Тео за его работу и профессионализм за время, проведённое в футболке нашей команды, и желает ему удачи в новой главе его карьеры», — говорится в сообщении «сливочных».
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🚪🚶Боккетти ушел из «Спартака», «Милан» купил Тео Эрнандеса, «Рубин» подписал Кварахцелию на 5 лет. Трансферный дайджест Sports.ru📄

Sports.ruвчера в 16:29

«Милан» подписал защитника «Реала» за 20 миллионов евро

Sport.ruвчера в 11:30

«Навстречу будущему». «Милан» представил защитника, купленного у «Реала»

Матч ТВвчера в 14:39

Тео Эрнандес перешел из «Реала» в «Милан»

Спорт-Экспрессвчера в 13:10

Защитник «Реала» Эрнандес зарегистрирован игроком «Милана»

Советский спортвчера в 09:02

«Реал» подтвердил трансфер Тео Эрнандеса в «Милан»

Чемпионатвчера в 13:01

Защитник «Реала» Тео Эрнандес перешел в «Милан»

Sport24.ruвчера в 10:17
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Обновлено вчера в 20:56
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Иранские военные потребовали от Великобритании немедленно освободить судно, перевозившее иранскую нефть в Сирию, в противном случае пригрозив захватом британского танкера.
Обновлено 05 июля в 05:46
Общество

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В ночь с 6 на 7 июля традиционно отмечают народный праздник Ивана Купалы, посвященный летнему солнцестоянию.
Обновлено вчера в 16:06
Общество

Сегодня в Москве ожидается облачность с прояснениями

Сегодня, 7 июля, прогнозируют тёплый и практически сухой день. Будет облачно с прояснениями, а вечером вероятен небольшой дождь.
Обновлено в 01:49
Космос

Роскосмос построит лунную базу с помощью 3D-печати

Обновлено в 01:46
Происшествия

Стали известны детали преступлений арестованных сотрудников ФСБ

Арестованные сотрудники спецподразделения «Альфа» и «Вымпел» при обысках прятали в бронежилеты похищенные деньги, сообщает «Росбалт».
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Расчеты показали, что под леса можно занять еще 900 миллионов гектаров (это чуть больше площади Бразилии), которые находятся вне сельскохозяйственных угодий и территории городов.
Обновлено вчера в 04:07
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Масвидаль одержал самую быструю победу нокаутом в истории UFC

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Обновлено в 00:27
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Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»

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Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию

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Армия и оружие

Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»

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Fox: в результате ДТП в штате Джорджия погибли семь человек

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Футбол

Сборная ЮАР обыграла Египет и вышла в четвертьфинал Кубка Африки

Сборная команда ЮАР по футболу обыграла с минимальным счетом команду Египта в матче 1/8 финала Кубка Африканских наций, проходящего в Египте.
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Названы мотивы кассира Хайруллиной, сбежавшей с 20 миллионами рублей

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ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
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Перед очередным поединком произошел конфликт между американским бойцом Нейтом Диасом и командой Хабиба Нурмагомедова, в частности, с чемпионом UFC в легком весе.
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