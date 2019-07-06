Футбол
«Реал» подтвердил трансфер Тео Эрнандеса в «Милан»Чемпионат 13:01
Мадридский «Реал» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Тео Эрнандеса в «Милан». «Клуб благодарит Тео за его работу и профессионализм за время, проведённое в футболке нашей команды, и желает ему удачи в новой главе его карьеры», — говорится в сообщении «сливочных».
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