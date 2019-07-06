Футбол

«Реал» подтвердил трансфер Тео Эрнандеса в «Милан»Чемпионат 13:01

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Тео Эрнандеса в «Милан». «Клуб благодарит Тео за его работу и профессионализм за время, проведённое в футболке нашей команды, и желает ему удачи в новой главе его карьеры», — говорится в сообщении «сливочных».
Читать в источнике

Подробнее о событии

🚪🚶Боккетти ушел из «Спартака», «Милан» купил Тео Эрнандеса, «Рубин» подписал Кварахцелию на 5 лет. Трансферный дайджест Sports.ru📄

Sports.ru16:29

Трансферы в ведущих европейских лигах, 6 июля 2019 года

Чемпионат16:00

«Милан» подписал защитника «Реала» за 20 миллионов евро

Sport.ru11:30

«Навстречу будущему». «Милан» представил защитника, купленного у «Реала»

Матч ТВ14:39

Тео Эрнандес перешел из «Реала» в «Милан»

Спорт-Экспресс13:10

Защитник «Реала» Эрнандес зарегистрирован игроком «Милана»

Советский спорт09:02

Защитник «Реала» Тео Эрнандес перешел в «Милан»

Sport24.ru10:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 17:31, Вашингтон
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде

Обновлено в 13:52
Происшествия

В Италию вопреки запрету пришло еще одно судно с мигрантами

Судно с мигрантами Alex, принадлежащее немецкой неправительственной организации Sea-Eye, причалило в порту итальянского острова Лампедуза вопреки запретам главы МВД страны Матео Сальвини.
Обновлено в 13:12
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия

Спецназ ФСБ грузил деньги в бронежилеты

Поскольку у теневых финансистов все деньги были нелегальные, а бойцы спецназа специализировались в участии в различных обысках, то было решено начать проводить неофициальные «мероприятия» у банкиров.
Обновлено вчера в 17:25
Политика

Американского журналиста затравили за статью о Крыме

Журналист Джефф Опдайк, написавший для Los Angeles Times статью с хвалебными отзывами о крымском полуострове, рассказал, что подвергся политической травле после выхода материала, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:01
Космос

В Сети появилось видео летающей пирамиды-НЛО

Видеоролик с полетом таинственной пирамиды набирает популярность в Сети.
Обновлено в 15:29
Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Технологии

Американские роботы научились ходить там, где люди себя калечат

Инженеры компании научили гуманоидного робота Atlas выбирать путь для движения самостоятельно, несмотря на повышенную сложность обстановки.
Обновлено в 17:10
Происшествия

В Москве на акции в поддержку сестер Хачатурян прошли задержания

Обновлено в 10:45
Политика

В Эстонии вновь хотят установить памятник легионерам СС

В Эстонии вновь звучат предложения установить памятник легионерам СС, воевавшим на стороне нацистской Германии.
Обновлено в 13:08
Здоровье

Психолог рассказал, как обидчивость влияет на здоровье

Обновлено вчера в 05:41
Происшествия

В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение

Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.
Обновлено в 09:19
Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки

В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено в 06:57
Футбол

Аргентина – Чили. Месси получил красную карточку за стычку с Меделем

Форвард Лионель Месси сцепился с чилийским защитником Гари Меделем, в итоге оба футболиста получили красные карточки и отправили досматривать игру в подтрибунное помещение.
Обновлено в 16:05
Культура

«Не отпустили с тренировки»: Алина Загитова не приехала на «Сабантуй»

"К сожалению, Алину не отпустили с тренировки", - объяснили причину неявки фигуристки со сцены.
Обновлено в 15:11
Происшествия

Семь россиян задержали в аэропорту мексиканского Канкуна

В аэропорту мексиканского города Канкун задержали семерых россиян, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на посольство России в Мексике.
Обновлено в 15:39
Политика

Роухани назвал санкции США против Ирана актом терроризма

Президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном назвал санкции США против ИРИ "актом терроризма" и "полноценной экономической войной", говорится в заявлении на официальном сайте Роухани.
Обновлено в 16:43
Гаджеты

Камерофон Nokia получит датчик изображения на 48 Мп

Как сообщает портал «Актуальные новости», у нового гаджета будет тройная камера с главным датчиком изображения на 48 мегапикселей.
Обновлено в 02:39
Футбол

Гризманн сообщил «Атлетико», что он не явится в расположение клуба

Клуб предупредил футболиста, что оштрафует его, если тот завтра не явится в расположение команды.
Обновлено в 13:04
Политика

Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию

Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией.
Обновлено в 15:39
Общество

Мелания Трамп появилась без нижнего белья на военном параде

Мелания Трамп появилась без нижнего белья на военном параде Супруга американского президента Дональда Трампа для выхода в свет выбрала белое облегающее платье, которое подчеркивало пышный бюст первой леди и отсутствие нижнего белья.
Обновлено в 15:32
Происшествия

Подозреваемая в избиении девочки из Ингушетии арестована

Обновлено в 11:54
Происшествия

За госизмену арестован помощник полпреда президента

Сегодня стало известно об аресте сотрудниками ФСБ за госизмену помощника полпреда президента по Уральскому федеральному округу.
Обновлено вчера в 10:42
Политика

Пушков: США не помогут Украине решить вопрос с транзитом газа

Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо решать вопрос с транзитом российского газа с Москвой, а не Вашингтоном, считает сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 10:24
Футбол

«Локомотив» выиграл Суперкубок России по футболу

Обновлено в 14:10
Здоровье

Главные заблуждения о высокой температуре раскрыли ученые

Важно не паниковать, ведь повышенная температура означает лишь то, что организм борется с инфекцией, и не следует давать детям аспирин.
Обновлено в 12:27
Футбол

Египет уступил сборной ЮАР в матче 1/8 финала Кубка Африки

Встреча 1/8 финала, прошедшая в субботу в Каире, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на счету Тембинкоси Лорча, который отличился на 85-й минуте.
Обновлено в 17:19
Авто

Калифорнийцам запретили чинить собственные машины

Якобы химические вещества, применяемые в ремонте автомобилей, могут загрязнять почву и воду, тем самым пагубно влияя на здоровье калифорнийцев.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Генерал-майор ФСБ: наша служба в последнее время деградировала

Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.
Обновлено в 10:52
Футбол

Боккетти попрощался с болельщиками «Спартака»

Обновлено в 08:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Тео Эрнандес
Французский футболист
Французский футболист, защитник клуба «Реал Мадрид», на правах аренды выступающий за «Реал Сосьедад». Сын профессионального футболиста Жана-Франсуа Эрнандеса. Младший брат футболиста Лукаса Эрнандеса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное