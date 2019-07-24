Футбол
«Реал» подтвердил серьезную травму АсенсиоSport24.ru 07:26
«Реал» официально сообщил, что Асенсио диагностирован разрыв передней крестообразной связки и наружного мениска левого колена. В ближайшие дни он будет прооперирован. Как отмечает Marca, период восстановления для травм такого типа составляет от семи до девяти месяцев.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 10:26, Вашингтон
Происшествия
В Чечне назвали фантазией сообщения о выстреле Кадырова в ногу боевику
Ранее «Новая газета» сообщила, что задержанный в январе 2017 года по обвинению в участии в вооруженной группе из 27 человек Имран Дасаев рассказывал сокамерникам о том, что получил ранение ноги из-за действий главы Республики Чечня Рамзана Кадырова.
Обновлено в 07:21
Общество
День гамбургера отметят в Москве 27 июля
В Москве в честь Международного дня гамбургера 27 июля пройдет музыкально-гастрономический фестиваль «Бургер фест».
Обновлено в 08:51
Кино
Уэсли Снайпс отреагировал на перезапуск «Блэйда»
Снайпс, исполнивший главную роль в трех фильмах о Блэйде (1998-2004), неоднократно подчеркивал, что готов и дальше играть этого персонажа, если того пожелает руководство студии Walt Disney, однако на прошедшем в Сан-Диего фестивале Comic-Con-2019 представители студии Marvel сообщили о том, что серию ждет перезапуск с Махершалой Али.
Обновлено в 09:18
Футбол
Соперник «Спартака» по Лиге Европы лишился своего лучшего бомбардира
Напомним, что «Тун» является соперником «Спартака» по 3-му квалификационному раунду Лиги Европы Первый матч противостояния красно-белых с «Туном» пройдет 8 августа в Швейцарии, ответная игра состоится 15 августа в Москве.
Обновлено в 09:05
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Политика
Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
Обновлено вчера в 11:57
Политика
Тереза Мэй сложила полномочия премьер-министра Великобритании
Тереза Мэй официально сложила полномочия премьер-министра Великобритании после встречи с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце.
Обновлено в 10:14
Космос
Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России
Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.
Обновлено в 08:44
Политика
Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.
Обновлено в 09:10
Единоборства
В США умер российский боксер Максим Дадашев
Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Политика
Госдума разрешила россиянам охотиться с луками
Депутаты нижней палаты парламента в третьем чтении приняли закон, разрешающий использование во время охоты луков со стрелами.
Обновлено в 09:11
Музыка
Клип группы Queen набрал более миллиарда просмотров на YouTube
Обновлено вчера в 17:02
Финансы
Банки в Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты
Некоторые банки Швейцарии начали выдавать кредиты институциональным заемщикам по отрицательной ставке, передает Bloomberg.
Обновлено в 02:09
Политика
Польша не пригласила Россию на 80-летие начала Второй мировой войны
Обновлено вчера в 04:53
Политика
В США Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов
"Facebook Inc заплатит рекордный штраф 5 миллиардов долларов и обязуется выполнять новые ограничения, а также изменить корпоративную структуру, чтобы компания несла ответственность за принимаемые решения относительно личных данных ее пользователей", - сказано в документе.
Обновлено в 09:23
Происшествия
СК в Краснодаре проверит видео с насилием в детсаде
Обновлено в 09:48
Общество
Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
Обновлено в 06:55
Политика
На Украине начнут продавать позолоченные бюсты Зеленского
Обновлено в 06:36
Авто
Обновленная Mazda2 появится в продаже в начале 2020 года без дизеля
Mazda поспешила объявить, что обновленные хэтчбеки поступят в продажу по всей Европе в начале 2020 года.
Обновлено в 07:23
Общество
Закон о выплате детских пособий приняли в Госдуме
В Госдуме принят закон, который позволит большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:09
Общество
Власти назвали некорректным сравнение иркутского химпрома с Чернобылем
Местные власти считают некорректным сравнение с Чернобылем.
Обновлено в 08:32
Наука
На дне Балтийского моря обнаружили древний лес
Ранее сообщалось, что в Великобритании на дне Северного моря заметили остатки древнего леса и человеческих поселений, затопленных около десяти тысяч лет назад.
Обновлено вчера в 05:27
Общество
Граффити в Екатеринбурге начнут согласовывать с РПЦ
Обновлено в 06:08
Интернет
В работе Facebook и Instagram произошёл глобальный сбой
Интернет-пользователи по всему миру 24 июля сообщают о сбоях в работе социальной сети Facebook и принадлежащего ей сервиса Instagram.
Обновлено в 09:55
Политика
Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора
Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».
Обновлено в 04:54
Музыка
Сын Цоя раскритиковал Metallica за исполнение «Группы крови»
Песню «Группа крови» неоднократно исполняли зарубежные артисты, в том числе корейские, а также существует несколько танцевальных ремиксов на музыку группы «Кино».
Обновлено в 01:35
Происшествия
Известный блогер скончался в прямом эфире
Популярный видеоблогер из Поднебесной, молодой человек по фамилии Сунь, получивший известность после поедания живых червей и ящериц, скончался во время прямой трансляции.
Обновлено в 08:09