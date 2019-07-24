Футбол
«Реал» подтвердил серьезную травму АсенсиоSport24.ru 07:26
«Реал» официально сообщил, что Асенсио диагностирован разрыв передней крестообразной связки и наружного мениска левого колена. В ближайшие дни он будет прооперирован. Как отмечает Marca, период восстановления для травм такого типа составляет от семи до девяти месяцев.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 13:28, Вашингтон
Кино
Умер голландский актер Рутгер Хауэр
Обновлено в 13:12
Политика
Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17
Полковник Сакри утверждает, что к нему приходили агенты ФБР США, которые хотели увидеть черные ящики, а украинские власти пытались заставить оставить черные ящики им. Стоит отметить, что в фильме интервью дает премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
Обновлено в 13:24
Футбол
Кангва не поможет «Арсеналу» в матче с «Нефтчи»
Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко в преддверии первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы против «Нефтчи» рассказал о состоянии своей команды.
Обновлено в 10:38
Единоборства
В США умер российский боксер Максим Дадашев
Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Авто
В России выросли цены на кроссовер Hyundai Tucson
В комплектации Dynamic цены на авто выросли до 1 969 000 рублей.
Обновлено в 05:43
Общество
Синоптики прогнозируют резкое похолодание в европейской части России
Гидрометцентр опубликовал на своем сайте информацию, что начиная с 28 июля, в европейской части России начнется резкое похолодание.
Обновлено в 08:43
Музыка
Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Интернет
Microsoft случайно раскрыла, как изменится Windows 10
Компания Microsoft преждевременно выпустила следующее обновление операционной системы Windows 10, показав новый дизайн меню "Пуск".
Обновлено в 12:19
Политика
На Украине предложили расширить санкции против России
Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено в 12:15
Авто
Глава Фиата поделился данными о новом электрокаре 500e
Стоило менеджерам FCA объявить об инвестициях во второе поколение Фиата 500e, как на дорогах появились замаскированные хэтчбеки.
Обновлено в 13:00
Авто
Новую Skoda Octavia засняли на дороге
Мировая премьера Skoda Octavia 2020 модельного года состоится на сентябрьском мотор-шоу во Франкфурте, а европейские продажи стартуют в 2020 году.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие
Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКС
Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.
Обновлено в 06:47
Политика
Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами
«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Финансы
В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты
Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:09
Футбол
Карпина и ФК «Ростов» оштрафовали после матча со «Спартаком»
Футбольный клуб «Ростов» и главный тренер Валерий Карпин были оштрафованы за нарушения во время матча со «Спартаком», сообщает Российский футбольный союз.
Обновлено в 03:20
Энергетика
Нефть Brent установилась вблизи $63 за баррель
После краткого роста к $64 за баррель к концу торгов нефть марки Brent установилась вблизи отметки $63 за баррель, 23 июля передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 16:39
Политика
Борис Джонсон назначен премьер-министром Великобритании
Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Великобритании в среду, 24 июля.
Обновлено в 10:38
Политика
В Киеве анонсировали скорое освобождение украинских моряков
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о достигнутой между Киевом и Москвой договорённости по освобождению украинских моряков, арестованных в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
Ювелирное попадание полутонной бомбы КАБ-500 показали на видео
В Сети показали видео с ювелирным падением российской полутонной бомбы КАБ-500 в условиях городской застройки в Сирии.
Обновлено в 07:14
Футбол
«Зенит» и Дзюба вернутся к переговорам о продлении контракта зимой
Руководство футбольного клуба "Зенит" и нападающий Артем Дзюба возобновят переговоры по продлению контракта 30-летнего игрока во время зимней паузы в чемпионате России.
Обновлено в 09:30
Политика
Поклонская перейдет в комитет Госдумы по международным делам
Обновлено в 12:45
Происшествия
Путин выразил соболезнования семьям погибших в палаточном лагере
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям детей, погибших в результате пожара на территории палаточного лагеря "Холдоми" в Хабаровском крае.
Обновлено в 13:00
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
Обновлено в 09:06
Политика
Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии
Обновлено в 12:15
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Экономика
Суд арестовал активы экс-совладельца и бывших руководителей «Открытия»
Просьбу об обеспечительных мерах истец обосновал опасениями, что ответчики могут предпринять «действия, направленные на сокрытие своих активов и уменьшение объема принадлежащего им имущества».
Обновлено в 11:03
Здоровье
Жители Подмосковья месяц не могут записаться на прием в онкодиспансер
Ранее на прием к врачам онкодиспансера можно было записаться через Единую медицинскую информационно-аналитическую систему Московской области (ЕМИАС).Что еще известно:Жительница Красногорска рассказала «Таким делам», что стоит на учете в диспансере с прошлого года, и всегда записывалась к врачам через ЕМИАС.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие
Джонсон напишет письмо о действиях в случае ядерной войны
Карьера премьер-министра Великобритании начнется для Бориса Джонсона, как и для его предшественников, с принятия тяжелейшего решения: он должен будет собственноручно написать письма командующим атомными подводными лодками на случай ядерной войны.
Обновлено в 13:20
Политика
МИД возмутился блокировкой сайта в Латвии
В ведомстве считают, что блокировка Baltnews.lv, принадлежащего МИА «Россия сегодня», — часть этой кампании по зачистке.
Обновлено в 11:43