Футбол

«Реал» подтвердил серьезность травм АсенсиоГазета.Ru 07:52

Мадридский "Реал" подтвердил серьезность травм, полученных полузащитником "сливочных" Марко Асенсио, сообщает Marca. Повреждение игрок получил в матче Международного кубка чемпионов против английского "Арсенала". Мадридцы победили в серии пенальти со счетом 3:2.
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«Реал» подтвердил серьезную травму Асенсио

Sport24.ru07:26

«Реал» подтвердил, что Асенсио повредил крестообразную связку колена

Soccer.ru07:13

Эмери о переходе Себальоса: «Травма Асенсио – это плохая новость и для „Реала“, и для нас»

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Эмери: травма Асенсио может стать плохой новостью для «Арсенала»

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Врачи поставили точный диагноз Асенсио. Игроку «Реала» потребуется операция

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«Очередное испытание в твоей жизни». Касильяс поддержал Асенсио

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Игрок «Реала» может пропустить сезон из-за травмы

Sport.ru02:43
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Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 08:48, Ашберн
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Зеленский потребовал уволить Кличко

Обновлено в 06:25
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Москва представит ООН свою концепцию безопасности в Персидском заливе

Россия может созвать заседание Совета безопасности ООН для предотвращения эскалации конфликта в зоне Ормузского пролива и Персидского залива, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.
Обновлено в 08:18
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В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка

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Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»

Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
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Политика

Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами

«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Политика

Рябошапка рассказал о первых шагах в случае назначения генпрокурором

Рябошапка рассказал, как будет действовать, если возглавит ГПУ: «Очевидно, масштабные кадровые чистки будут первоочередными шагами, с которых надо начинать».
Обновлено в 07:35
Экономика

ExxonMobil попросила правительство РФ перекроить законы

Сообщается, что 3 июля президент ExxonMobil Russia направил вице-премьеру Максиму Акимову письмо, в котором просит внести поправки в Кодекс торгового мореплавания (КТМ) с тем, чтобы разрешить использовать на российском континентальном шельфе плавучие буровые установки и геологоразведочные суда под иностранным флагом.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие

Рябков рассказал о невыполненных США обязательствах по ДСНВ

США не выполнили обязательства по "потолку" развернутых и неразвернутых пусковых установок в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 07:56
Футбол

Дибала может стать игроком «Тоттенхэма»

Обновлено в 03:59
Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь 10-летнего сына

Житель Кубани стал фигурантом уголовного дела после того, как он, предположительно, посадил на цепь своего 10-летнего сына.
Обновлено 22 июля в 12:58
Политика

Порошенко повторно вызвали на допрос

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) повторно вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос.
Обновлено 22 июля в 11:05
Общество

Суд увеличил сумму взыскания с Ярмольника за ДТП с автомобилем ФСО

Мосгорсуд увеличил более чем на 400 тыс. руб. размер компенсации, которую актер Леонид Ярмольник должен выплатить по делу о ДТП с автомобилем Федеральной службы охраны (ФСО).
Обновлено в 06:25
Происшествия

Посольство КНДР прояснило судьбу задержанного российского судна

Как стало известно ранее, в ночь на 17 июля рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8» нарушило государственные границы КНДР, после чего за «нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР» его задержали северокорейские пограничники.
Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес

«Чуть не уронила телефон!» Рианна показала фото девочки, похожей на нее как близнец

Певица не рассказала, откуда узнала о малышке, которую зовут Алаа, но призналась, что чуть не уронила телефон от неожиданности.
Обновлено в 06:21
Культура

Объявлен лонг-лист Букеровской премии

Лонг-лист соискателей Букеровской премии, присуждаемой в области литературы на английском языке, объявлен в Лондоне.
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Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи

Родственники Сергея Доренко развеяли его прах на горе Митридат в Керчи - родном городе журналиста.
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Политика

Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Обновлено в 05:22
Экономика

Госдума запретила частным МФО выдавать займы под залог жилья

Госдума приняла закон, который запрещает частным микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы гражданам под залог жилья.
Обновлено в 05:41
Политика

Советник Эрдогана опроверг слухи о его смерти

Советник руководителя турецкой Партии справедливости и развития Ясин Актай опроверг слухи о смерти президента страны и лидера партии Реджепа Эрдогана.
Обновлено в 08:32
Общество

Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала об угрозе появления в Приангарье «экологического Чернобыля».
Обновлено в 02:10
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СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома

Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.
Обновлено в 06:52
Экономика

Россияне начали экономить на стиральном порошке

Россияне стали экономить на стиральных порошках.
Обновлено в 07:37
Общество

Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет

С 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка смогут получать куда больше семейных россиян, чем сейчас.
Обновлено в 07:30
Политика

Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора

Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».
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Политика

Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий в России охоту с луком и стрелами.
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Политика

Экс-президент Киргизии Атамбаев вылетел в Москву с российской авиабазы

Обновлено в 04:21
Армия и оружие

Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКС

Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.
Обновлено в 06:47
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Видеоблогер умер в прямом эфире, запивая алкоголем многоножек

35-летний китайский видеоблогер Сан скончался во время прямой трансляции со стриминговой площадки DouYu.
Обновлено вчера в 22:31
Здоровье

Жители Подмосковья месяц не могут записаться на прием в онкодиспансер

Ранее на прием к врачам онкодиспансера можно было записаться через Единую медицинскую информационно-аналитическую систему Московской области (ЕМИАС).Что еще известно:Жительница Красногорска рассказала «Таким делам», что стоит на учете в диспансере с прошлого года, и всегда записывалась к врачам через ЕМИАС.
Обновлено в 06:19
Происшествия

Фигурант дела об убийстве спецназовца арестован в Армении

В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:31
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Марко Асенсио
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Участник чемпионата мира 2018 года.
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