Футбол
«Реал» подтвердил переход Эдегора в «Реал Сосьедад»Soccer.ru 10:18
Пресс-служба «Реала» объявила о переходе Мартина Эдегора в «Реал Сосьедад» на правах аренды.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 13:59, Вашингтон
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Зеленский пообещал выполнить все пункты Минского соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью СМИ сообщил, что готов выполнять Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе в полном объеме.
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Основателя «Домашних денег» отправили под арест
Основателя «Домашних денег» решением Кузьминского районного суда Москвы отправили под арест на 16 дней.
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Призывники Новосибирска отправляются в научные роты
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В «Нафтогазе» заявили об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
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Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
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Футбол
Бартомеу: «Знаем, что Неймар хочет покинуть „ПСЖ“, но пути нет»
Ранее сообщалось, что Неймар хочет уйти из "ПСЖ" и вернуться в "Барселону".
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Политика
Зеленский выступил в Донбассе на русском языке
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Футбол
Дуглас Сантос определился с игровым номером в «Зените»
Новоиспечённый защитник «Зенита» Дуглас Сантос определился с игровым номером в петербургском клубе.
Обновлено в 13:01
Общество
У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей
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Авто
Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации
Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено в 09:55
Политика
Военным и полицейским повысят оклады с 1 октября
Правительство приняло решение проиндексировать оклады военных и сотрудников правоохранительных органов с октября 2019 года.
Обновлено в 04:58
Общество
В Госдуму внесен законопроект об универсальной электронной подписи
Члены Совета Федерации Владимир Кравченко, Любовь Глебова, Михаил Пономарев внесли в Госдуму законопроект об универсальной электронной подписи.
Обновлено в 11:08
Футбол
«Зенит» претендует на форварда «Реала»
21-летний форвард из системы мадридского «Реала» Кристо Гонсалес попал в сферу интересов «Зенита».
Обновлено в 05:13
Футбол
«Рубин» и «Тамбов» сыграли вничью в товарищеском матче
Футболисты казанского "Рубина" и "Тамбова" сыграли вничью в товарищеском матче. Игра в Казани завершилась со счётом 0:0.
Обновлено в 12:53
Происшествия
Уволены руководители компании, занимающейся багажом в Шереметьеве
Работы лишились глава компании, его заместитель по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, начальники службы обработки багажа и службы перронного обслуживания, директор дирекции обработки багажа, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 07:20
Финансы
Рубль немного подешевел к доллару и подорожал к евро
Доллар слегка повышается, евро снижается на Московской бирже в пятницу утром; рубль немного укрепляется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах, следующих за котировками евро к доллару на глобальном рынке.
Обновлено в 03:23
Происшествия
При взрыве на заправке в Москве пострадали два человека
Во время взрыва и пожара на автозаправке в новой Москве пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
Обновлено в 12:01
Происшествия
На перевернувшемся судне в Черном море погибли люди
Директор пляжа "Джугба" Андрей Андреев заявил о погибших в результате ЧП на катере в Черном море. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:06
Транспорт
Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург»
Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке
Группа тигров напала и убила дрессировщика во время репетиции в передвижном цирке на юге Италии, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 05:22
Происшествия
В Калифорнии произошло землетрясение
Геологическая служба США сообщила, что в 20:33 по мск на юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6.6.
Обновлено вчера в 15:37
Здоровье
Доктор принимает в парке. Как пройти диспансеризацию во время прогулки?
Поликлиника на лужайке Жительница Конькова Зинаида Батылина отправилась на прогулку.
Обновлено в 12:40
Футбол
Сборная России по пляжному футболу с победы стартовала в Евролиге
Мужская сборная России по пляжному футболу переиграла команду Азербайджана в стартовом матче 1-го этапа Евролиги, который начался в Назаре.
Обновлено в 12:43
Политика
Пресс-служба Зеленского и депутат Рады Геращенко учат географию
Обновлено вчера в 22:55
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о заморозке судом в Британии дивидендов Nord Stream
В украинской компании добавили, что также суд обязал «Газпром» при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов получать согласие «Нафтогаза» или согласование суда для получения таких средств.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Помощник полпреда арестован за госизмену
Суд в Москве арестовал помощника полпреда президента РФ в Уральском Федеральном округе Александра Воробьева по делу о госизмене, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:14
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Общество
Минсельхоз хочет контролировать сбор диких ягод и грибов
Министерство сельского хозяйства России предлагает взять на себя полномочия по разработке государственной политики регулированию рынка диких грибов и ягод.
Обновлено 03 июля в 17:52
Авто
Раскрыта динамика рекордсмена Renault Megane RS Trophy-R
Renault Megane RS Trophy-R нового поколения, который проехал «Серверную петлю» за рекордные 7 минут 40,100 секунды, укомплектован 300-сильным турбомотором объемом 1,8 литра.
Обновлено в 08:03
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено 03 июля в 22:42