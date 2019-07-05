Футбол

«Реал» подтвердил переход Эдегора в «Реал Сосьедад»Soccer.ru 10:18

Пресс-служба «Реала» объявила о переходе Мартина Эдегора в «Реал Сосьедад» на правах аренды.
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«Реал» отдал Эдегора в аренду в «Реал Сосьедад»

Газета.Ru13:25

Эдегор перешел в «Реал Сосьедад»

Советский спорт10:52

«Реал» подтвердил уход Эдегора в «Реал Сосьедад»

Спорт-Экспресс10:06

«Реал» отдал Эдегора в аренду в «Реал Сосьедад»

Чемпионат10:35

Эдегор перешел в «Реал Сосьедад»

Матч ТВ10:12

«Реал» отдал Эдегора в аренду в «Сосьедаду» на год

Sports.ru10:04

«Реал» отправил Эдегора в «Реал Сосьедад» на правах аренды

Sport24.ru10:35
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Политика

Зеленский пообещал выполнить все пункты Минского соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью СМИ сообщил, что готов выполнять Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе в полном объеме.
Обновлено в 13:38
Происшествия

Основателя «Домашних денег» отправили под арест

Основателя «Домашних денег» решением Кузьминского районного суда Москвы отправили под арест на 16 дней.
Обновлено в 11:46
Армия и оружие

Призывники Новосибирска отправляются в научные роты

Обновлено в 07:00
Политика

В «Нафтогазе» заявили об угрозе техногенной катастрофы на Украине

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
Обновлено в 12:30
Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Футбол

Бартомеу: «Знаем, что Неймар хочет покинуть „ПСЖ“, но пути нет»

Ранее сообщалось, что Неймар хочет уйти из "ПСЖ" и вернуться в "Барселону".
Обновлено в 13:00
Политика

Зеленский выступил в Донбассе на русском языке

Обновлено в 10:41
Футбол

Дуглас Сантос определился с игровым номером в «Зените»

Новоиспечённый защитник «Зенита» Дуглас Сантос определился с игровым номером в петербургском клубе.
Обновлено в 13:01
Общество

У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей

Обновлено в 12:54
Авто

Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации

Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено в 09:55
Политика

Военным и полицейским повысят оклады с 1 октября

Правительство приняло решение проиндексировать оклады военных и сотрудников правоохранительных органов с октября 2019 года.
Обновлено в 04:58
Общество

В Госдуму внесен законопроект об универсальной электронной подписи

Члены Совета Федерации Владимир Кравченко, Любовь Глебова, Михаил Пономарев внесли в Госдуму законопроект об универсальной электронной подписи.
Обновлено в 11:08
Футбол

«Зенит» претендует на форварда «Реала»

21-летний форвард из системы мадридского «Реала» Кристо Гонсалес попал в сферу интересов «Зенита».
Обновлено в 05:13
Футбол

«Рубин» и «Тамбов» сыграли вничью в товарищеском матче

Футболисты казанского "Рубина" и "Тамбова" сыграли вничью в товарищеском матче. Игра в Казани завершилась со счётом 0:0.
Обновлено в 12:53
Происшествия

Уволены руководители компании, занимающейся багажом в Шереметьеве

Работы лишились глава компании, его заместитель по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, начальники службы обработки багажа и службы перронного обслуживания, директор дирекции обработки багажа, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 07:20
Финансы

Рубль немного подешевел к доллару и подорожал к евро

Доллар слегка повышается, евро снижается на Московской бирже в пятницу утром; рубль немного укрепляется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах, следующих за котировками евро к доллару на глобальном рынке.
Обновлено в 03:23
Происшествия

При взрыве на заправке в Москве пострадали два человека

Во время взрыва и пожара на автозаправке в новой Москве пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
Обновлено в 12:01
Происшествия

На перевернувшемся судне в Черном море погибли люди

Директор пляжа "Джугба" Андрей Андреев заявил о погибших в результате ЧП на катере в Черном море. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:06
Транспорт

Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург»

Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.
Обновлено в 00:22
Происшествия

Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке

Группа тигров напала и убила дрессировщика во время репетиции в передвижном цирке на юге Италии, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 05:22
Происшествия

В Калифорнии произошло землетрясение

Геологическая служба США сообщила, что в 20:33 по мск на юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6.6.
Обновлено вчера в 15:37
Здоровье

Доктор принимает в парке. Как пройти диспансеризацию во время прогулки?

Поликлиника на лужайке Жительница Конькова Зинаида Батылина отправилась на прогулку.
Обновлено в 12:40
Футбол

Сборная России по пляжному футболу с победы стартовала в Евролиге

Мужская сборная России по пляжному футболу переиграла команду Азербайджана в стартовом матче 1-го этапа Евролиги, который начался в Назаре.
Обновлено в 12:43
Политика

Пресс-служба Зеленского и депутат Рады Геращенко учат географию

Обновлено вчера в 22:55
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о заморозке судом в Британии дивидендов Nord Stream

В украинской компании добавили, что также суд обязал «Газпром» при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов получать согласие «Нафтогаза» или согласование суда для получения таких средств.
Обновлено в 07:07
Происшествия

Помощник полпреда арестован за госизмену

Суд в Москве арестовал помощника полпреда президента РФ в Уральском Федеральном округе Александра Воробьева по делу о госизмене, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:14
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Общество

Минсельхоз хочет контролировать сбор диких ягод и грибов

Министерство сельского хозяйства России предлагает взять на себя полномочия по разработке государственной политики регулированию рынка диких грибов и ягод.
Обновлено 03 июля в 17:52
Авто

Раскрыта динамика рекордсмена Renault Megane RS Trophy-R

Renault Megane RS Trophy-R нового поколения, который проехал «Серверную петлю» за рекордные 7 минут 40,100 секунды, укомплектован 300-сильным турбомотором объемом 1,8 литра.
Обновлено в 08:03
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено 03 июля в 22:42
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Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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