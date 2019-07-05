Футбол
«Реал» подтвердил переход Эдегора в «Реал Сосьедад»Soccer.ru 10:18
Пресс-служба «Реала» объявила о переходе Мартина Эдегора в «Реал Сосьедад» на правах аренды.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 18:32, Вашингтон
Политика
На Украине арестован «важный свидетель» по делу о МН17
Адвокат Роман Гонтарев рассказал, что Цемах находится в статусе подозреваемого по делу о крушении «Боинга» MH-17 «Малазийских авиалиний» в небе над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
В зоне паводка под Иркутском задержаны пятеро мародеров
Обновлено в 15:38
Общество
Минсельхоз намерен контролировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства РФ может получить контроль над сбором, переработкой и продажей дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено 03 июля в 13:53
Политика
В Ливии задержали двоих россиян за попытку «повлиять на выборы»
Генеральная прокуратура Переходного национального совета Ливии сообщила о задержании в мае двух россиян и трех ливийцев за "попытку повлиять на предстоящие в стране выборы".
Обновлено в 11:50
Наука
Специалисты восстановили работу парализованных рук
Австралийские ученые восстановили работу парализованных рук при помощи метода переплетения нервных окончаний.
Обновлено в 17:43
Гаджеты
Консоль Sony PlayStation 5 получит видеокарту с 24 ГБ памяти GDDR6
В сети появилась очередная порция подробностей об игровой консоли Sony PlayStation 5, выход которой ожидается только в конце следующего года.
Обновлено в 04:07
Наука
Алгоритм научился искать новые знания в миллионах научных статей
Команда, о работе которой рассказывает Science Daily, собрала 3,3 млн абстрактов статей по материаловедению, опубликованных в 1000 журналах в период с 1922 по 2018 годы, и скормила алгоритму Word2vec.
Обновлено вчера в 09:29
Политика
Мэрия Читы предложила КСК для митинга с идущим «изгонять Путина» якутом вместо пл. Ленина
Администрация Читы предложила провести митинг с «шаманом» Александром Габышевым, который идёт пешком в Москву «изгонять Путина», 12, 13 и 14 июля на улице Фадеева напротив театра Забайкальских узоров вместо площади Ленина, ответ администрации имеется в распоряжении редакции.
Обновлено в 08:17
Политика
США запустили программу по борьбе с «пагубным влиянием России»
Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) запустило программу, которая называется "Противодействие пагубному влиянию Кремля".
Обновлено в 16:36
Происшествия
Таксист-отравитель задержан в Москве
В Москве сотрудники полиции задержали таксиста, травившего пассажиров сильнодействующими веществами.
Обновлено в 16:26
Гаджеты
Huawei представит свою операционную систему HongMeng 9 августа
Что касается мобильной операционной системы HongMeng, то информации про нее пока очень мало.
Обновлено в 08:34
Здоровье
Калининградская общественная палата выступила за освобождение Элины Сушкевич
Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Региональная общественная палата выступает за освобождение калининградского врача-неонатолога Элины Сушкевич, обвиняемой в убийстве недоношенного младенца.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Пятерых сотрудников ФСБ арестовали за разбой
Суд арестовал пятерых сотрудников Федеральной службы безопасности. Их подозревают в крупном разбое, совершенном организованной группой.
Обновлено в 08:57
Политика
Путин поздравил Мадуро с Днем независимости Венесуэлы
Президент России Владимир Путин поздравил своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро с Днем независимости Боливарианской Республики.
Обновлено в 17:22
Технологии
Российская доменная зона показала рекордное снижение токсичных сайтов
При росте на 46% в 2018 году числа потенциально опасных ресурсов, содержащих фишинг или вредоносное программное обеспечение (ВПО), на долю Рунета пришлось менее 20% таких сайтов, тогда как в 2017 доля токсичных ресурсов в зоне РУ составляла почти 50% среди всех заблокированных специалистами CERT-GIB.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Замглавы МВД назвал дело Голунова угрозой нацбезопасности
Первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой заявил, что "дело Голунова" является угрозой национальной безопасности.
Обновлено в 06:53
Авто
Студенты превратили BMW X7 в пикап
Специально для своего ежегодного мотоциклетного саммита BMW Motorrad Days, баварская компания создала 5-местный пикап на базе X7.
Обновлено в 04:23
Происшествия
МВД возбудило второе дело по статье о криминальных «авторитетах»
По материалам Главного управления уголовного розыска МВД России в отношении одного из лидеров криминальной среды, уроженца Грузии Джумбера Байрамиди (известен как "Бончо") возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных статьей 210.1 УК РФ, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 16:23
Наука
Санкт-Петербург: Chocolate FEST в Северной столице
История шоколада Известные знатоки романтики и любители сладких десертов, французы, не могли обойти стороной такой продукт, как шоколад, и в 1995 году они посчитали нужным отметить его особым днем в календаре.
Обновлено вчера в 10:15
Общество
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве
Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
Обновлено в 12:26
Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
В 2019-2020 годах будет проведена Всероссийская диспансеризация взрослого населения.
Обновлено в 15:55
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Экономика
ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено в 05:31
Спорт
МОК начал расследование в связи с обвинениями Попова и Бубки во взятке
МОК уже начал расследование в связи с обвинениями в адрес Попова и Бубки.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Борис Корчевников не мог ходить после трепанации черепа
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве
Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Спорт
Загитова объявила музыку к произвольной программе
Обновлено в 17:30