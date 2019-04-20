Футбол

«Реал» подпишет новый спонсорский контракт на 1,6 миллиарда евроLiveSport.ru 04:56

Мадридский «Реал» достиг соглашения с компанией Adidas о подписании нового спонсорского контракта на сумму 1,6 миллиарда евро, сообщает Marca. Согласно договору, немецкая корпорация будет производить комплекты форм для «сливочных» в течение следующих 12 лет.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Реал» продлит сотрудничество с техническим спонсором на 12 лет

Матч ТВ06:29

«Реал» заключит контракт с Adidas на 1,6 млрд евро

Евро-футбол.ру04:20

«Реал» подпишет с Adidas контракт на 1,6 млрд евро

Sport24.ru04:54

«Реал» близок к подписанию контракта с sdidas

ProstoProSport04:21

СМИ: футбольный клуб «Реал» продлит контракт с Adidas на 12 лет на €1,6 млрд

ТАСС05:13

«Реал» подпишет 12-летний контракт с adidas на 1,6 млрд евро

Sports.ru07:10

«Реал» близок к подписанию контракта с adidas на € 1,6 млрд

Чемпионат03:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 07:39, Ашберн
Армия и оружие

Турция рассмотрит российские истребители в случае срыва поставок F-35

Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес

В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске

Седьмого апреля сыну Жанны Фриске исполнилось шесть лет. Отец мальчика Дмитрий Шепелев редко публикует фото с сыном.
Обновлено в 05:00
Наука

Ученые назвали способ избежать слабоумия

В свою очередь, чем медленнее стареет мозг, тем ниже риск развития деменции (приобретенное слабоумия, характеризующиеся снижением когнитивных способностей).
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес

Певица Адель рассталась с мужем

Британская певица Адель рассталась со своим супругом бизнесменом Саймоном Конекки. Об этом 19 апреля сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:35
Политика

Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия является оплотом суверенитета республики.
Обновлено в 06:41
Происшествия

В Воронеже четыре человека погибли в ДТП с автобусом

В результате погибли четыре человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.
Обновлено в 02:43
Политика

Администрация Порошенко удалила слово «повстанцы» из его речи

После дебатов кандидатов в президенты Украины администрация действующего главы государства Петра Порошенко отредактировала расшифровку его выступления от 2015 года, в ходе которого он называл воюющих на стороне ЛНР и ДНР граждан "повстанцами".
Обновлено в 07:16
Культура

Правительство РФ поручило расширить репертуар театров оперы и балета

Вице-премьер РФ Ольга Голодец поручила министерству культуры проанализировать репертуары театров оперы и балета, учитывая возрастные категории зрителей, сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 07:11
Происшествия

Степной пожар на 7 га потушили возле Домны

Пожарные утром 20 апреля потушили степной пожар на пощади 7 гектаров возле села Домна Читинского района.
Обновлено в 03:08
Футбол

Манчестер Сити — Тоттенхэм 1:0 (1-й тайм)

Названы стартовые составы "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма" на игру 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:01
Общество

СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл

Журналисты издания The Sun в подарке королевы Елизаветы II принцу Гарри и его жене Меган Маркл увидели намек на пол будущего ребенка.
Обновлено вчера в 19:35
Авто

УАЗ сделал самый внедорожный «Хантер» за миллион рублей

Ульяновский автомобильный завод построит новую версию внедорожника «Хантер».
Обновлено вчера в 10:29
Общество

Теплицы дачников обкладывают штрафами и налогами

«Сфотографировали и вынесли вердикт, что две теплицы подлежат налогообложению, а их владельцам необходимо заплатить штраф за отсутствие необходимых документов — около восьми тысяч рублей», — сообщил мужчина.
Обновлено в 05:04
Происшествия

В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом

По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Кино

Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»

Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.
Обновлено в 02:57
Общество

В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено вчера в 00:05
Единоборства

Менеджер Штыркова прокомментировал отмену боя в Санкт-Петербурге

Менеджер команды "Архангел Михаил" Антон Глазырин высказался относительно отмененного поединка Ивана Штыркова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала, почему отказалась выйти замуж

Российская певица, бывшая участница группы SEREBRO Ольга Серябкина не любит обсуждать личную жизнь.
Обновлено в 04:21
Политика

Зеленского высмеяли за шпаргалку на русском

Обновлено в 07:29
Происшествия

Чеченец, обвиняемый в убийстве военных, оправдан присяжными

Обновлено в 05:44
Авто

Toyota представила хэтчбек Corolla 2019 от Muscle Tuner Automotive

На автосалоне в Нью-Йорке был представлен хэтчбек Toyota Corolla 2019 модельного года в особом исполнении.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Двух школьниц задержали за организацию массового убийства

В США задержали двух 14-летниих школьниц — их подозревают в подготовке убийства девяти человек.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес

Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой

Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
Обновлено вчера в 12:46
Общество

Дворец водных видов спорта в «Лужниках» в Москве откроют ко Дню города

Обновлено в 07:03
Культура

В США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен

В 92 года в США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен. Об этом сообщили ее родственники в социальных сетях.
Обновлено в 02:10
Здоровье

Пермячку позвали на прием к врачу через три месяца после ее смерти

Обновлено в 04:52
Хоккей

Семь игроков ЦСКА вызваны в сборную России по хоккею

После завершения сезона КХЛ в сборную России для подготовки к чемпионату мира в Словакии вызваны семь игроков победителя ЦСКА, а также один игрок финалиста "Авангарда" Илья Михеев.
Обновлено в 05:49
Гаджеты

Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется

Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.
Обновлено в 01:24
Политика

«Роснефть» обвинила Reuters в информационной диверсии

«Роснефть» обвинила агентство Reuters в «откровенной лжи» в публикации о том, что Венесуэла обошла санкции США, воспользовавшись услугами «Роснефти».
Обновлено вчера в 08:50
Шоу-бизнес

Саша Савельева объяснила, почему выглядит так, будто не рожала

Обновлено в 07:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное