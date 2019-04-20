Футбол
«Реал» подпишет новый спонсорский контракт на 1,6 миллиарда евроLiveSport.ru 04:56
Мадридский «Реал» достиг соглашения с компанией Adidas о подписании нового спонсорского контракта на сумму 1,6 миллиарда евро, сообщает Marca. Согласно договору, немецкая корпорация будет производить комплекты форм для «сливочных» в течение следующих 12 лет.
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