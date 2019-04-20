«Реал» подпишет новый спонсорский контракт на 1,6 миллиарда евроLiveSport.ru 04:56

Мадридский «Реал» достиг соглашения с компанией Adidas о подписании нового спонсорского контракта на сумму 1,6 миллиарда евро, сообщает Marca. Согласно договору, немецкая корпорация будет производить комплекты форм для «сливочных» в течение следующих 12 лет.

Шоу-бизнес В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске Седьмого апреля сыну Жанны Фриске исполнилось шесть лет. Отец мальчика Дмитрий Шепелев редко публикует фото с сыном.

Наука Ученые назвали способ избежать слабоумия В свою очередь, чем медленнее стареет мозг, тем ниже риск развития деменции (приобретенное слабоумия, характеризующиеся снижением когнитивных способностей).

Шоу-бизнес Певица Адель рассталась с мужем Британская певица Адель рассталась со своим супругом бизнесменом Саймоном Конекки. Об этом 19 апреля сообщает Associated Press.

Политика Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия является оплотом суверенитета республики.

Происшествия В Воронеже четыре человека погибли в ДТП с автобусом В результате погибли четыре человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Политика Администрация Порошенко удалила слово «повстанцы» из его речи После дебатов кандидатов в президенты Украины администрация действующего главы государства Петра Порошенко отредактировала расшифровку его выступления от 2015 года, в ходе которого он называл воюющих на стороне ЛНР и ДНР граждан "повстанцами".

Культура Правительство РФ поручило расширить репертуар театров оперы и балета Вице-премьер РФ Ольга Голодец поручила министерству культуры проанализировать репертуары театров оперы и балета, учитывая возрастные категории зрителей, сообщается на сайте правительства.

Происшествия Степной пожар на 7 га потушили возле Домны Пожарные утром 20 апреля потушили степной пожар на пощади 7 гектаров возле села Домна Читинского района.

Общество СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл Журналисты издания The Sun в подарке королевы Елизаветы II принцу Гарри и его жене Меган Маркл увидели намек на пол будущего ребенка.

Общество Теплицы дачников обкладывают штрафами и налогами «Сфотографировали и вынесли вердикт, что две теплицы подлежат налогообложению, а их владельцам необходимо заплатить штраф за отсутствие необходимых документов — около восьми тысяч рублей», — сообщил мужчина.

Происшествия В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.

Кино Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители» Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.

Единоборства Менеджер Штыркова прокомментировал отмену боя в Санкт-Петербурге Менеджер команды "Архангел Михаил" Антон Глазырин высказался относительно отмененного поединка Ивана Штыркова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала, почему отказалась выйти замуж Российская певица, бывшая участница группы SEREBRO Ольга Серябкина не любит обсуждать личную жизнь.

Авто Toyota представила хэтчбек Corolla 2019 от Muscle Tuner Automotive На автосалоне в Нью-Йорке был представлен хэтчбек Toyota Corolla 2019 модельного года в особом исполнении.

Происшествия Двух школьниц задержали за организацию массового убийства В США задержали двух 14-летниих школьниц — их подозревают в подготовке убийства девяти человек.

Шоу-бизнес Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.

Культура В США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен В 92 года в США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен. Об этом сообщили ее родственники в социальных сетях.

Хоккей Семь игроков ЦСКА вызваны в сборную России по хоккею После завершения сезона КХЛ в сборную России для подготовки к чемпионату мира в Словакии вызваны семь игроков победителя ЦСКА, а также один игрок финалиста "Авангарда" Илья Михеев.

Гаджеты Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.