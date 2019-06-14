«Реал» подписал японского «Месси»Bobsoccer вчера в 06:35

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Футбол «Бавария» продаст Боатенга за € 15 млн По информации Bild, немецкий клуб хочет получить за 30-летнего Боатенга не менее € 15 млн.

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