Футбол

«Реал» объявил о подписании японского хавбекаЕвро-футбол.ру 07:21

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Атакующий полузащитник Такефуса Кубо перебрался из "Токио" в "Реал". Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба.
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