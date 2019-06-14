Футбол
«Реал» объявил о подписании японского хавбекаЕвро-футбол.ру 07:21
Атакующий полузащитник Такефуса Кубо перебрался из "Токио" в "Реал". Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба.
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Арктические комплексы ПВО «Тор-М2ДТ» выполнили первые боевые стрельбы
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Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946».
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Американские истребители начали разрушаться на сверхзвуковых скоростях.
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Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
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Уволенный Путиным из-за Голунова генерал полиции написал заявление на пенсию
Начальник УВД по ЗАО Москвы генерал полиции Андрей Пучков, которого накануне президент России Владимир Путин отправил в отставку из-за дела журналиста Ивана Голунова, написал заявление об уходе на пенсию.
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Модели P30 Pro, P20, P20 Lite, Honor 10 и P20 Pro, в частности, показывают на экране блокировки рекламу сервиса Booking.com.
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В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.
Обновлено в 07:23
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Политика
Иран отвергает обвинения США в атаке на танкеры в Оманском заливе
Иран отвергает все обвинения США в атаке на два танкера в Оманском заливе.
Обновлено вчера в 19:54
Общество
В Испании нашли письмо о возвращении Колумба из Америки
В пятницу, 14 июня, в испанском историческом архиве было обнаружено письмо, повествующее о путешествии мореплавателя Христофора Колумба.
Обновлено в 05:17
Политика
В США обеспокоены отношением жителей Центральной Европы к России
Эксперты Атлантического совета обеспокоены "тревожной тенденцией" положительного восприятия России в ряде стран Центральной Европы.
Обновлено в 01:54
Политика
Число кандидатов на пост премьера Британии сократилось до шести
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок снял свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны, передаёт Sky News.
Обновлено в 06:12
Общество
Летнее тепло вернется в Москву на следующей неделе
Летнее тепло вернется в столицу на следующей неделе. Воздух в городе прогреется до плюс 23–28 градусов, сообщает Гидрометцентр России.
Обновлено в 07:11
Гаджеты
Новые iPhone разочаровали аналитиков
Как сообщается в отчёте аналитиков японского инвестиционного банка Mizuho Securities, смартфоны Apple 2019 года будут очень похожи на прошлогодние модели и прорывных инноваций в них не предвидится.
Обновлено в 06:25
Политика
Экс-глава ЦИК ДНР задержан за госизмену
Генеральная прокуратура при поддержке Службы безопасности Украины задержала Романа Лягина, организовавшего в мае 2014 года референдум о самоопределении Донецка.
Обновлено в 06:46
Политика
Раскольник Филарет обвинил Порошенко и Епифания в мошенничестве
Напомним, что 23 мая раскольник и лже-патриарх Филарет обвинил экс-президента Украины Порошенко и раскольника Епифания в обмане.
Обновлено в 05:19
Политика
Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
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Минкульт Украины исключил актера Добронравова из «черного списка»
Министерство культуры Украины опубликовало обновленный список лиц, "угрожающих национальной безопасности", в нем отсутствует имя российского актера Федора Добронравова.
Обновлено в 04:55
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил миллионный автомобиль
Сегодня, 14 июня, с конвейера линии В0 АО ''АвтоВАЗ'' сошел миллионный автомобиль c момента ее запуска в 2012 году.
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Космос
Спутники ГЛОНАСС переведут полностью на российские детали до 2023 года
Председатель научно-технического совета (НТС) «Роскосмоса» Юрий Коптев рассказал, что спутники ГЛОНАСС переведут полностью на российские комплектующие до 2023 года.
Обновлено в 06:43
Экономика
Рабочая неделя в России может стать четырехдневной
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.
Обновлено в 04:55
Общество
В России пожилые мужчины все чаще уходят в женские профессии
Эксперты отмечают, что пожилые мужчины вытесняются в «женские профессии».
Обновлено в 02:55
Политика
Суд: Порошенко превысил полномочия и нарушил конституцию
Бывший президент Украины Петр Порошенко нарушил конституцию страны, когда своим указом образовал национальную комиссию по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг – к такому выводу пришел Конституционный суд Украины, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:49