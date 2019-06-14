Футбол

«Реал» подписал японского «Месси»Bobsoccer 06:35

Мадридский "Реал" на своем официальном сайте объявил о подписании японского таланта. Такефуса Кубо (06/04/2001, Канагава, Япония) укрепит Кастилию в следующем сезоне.
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«Реал» объявил о трансфере «японского Месси», которого воспитала «Барселона»

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Летевший в Москву самолёт приземлился в Варшаве из-за дебошира

Самолёт, выполнявший рейс из Барселоны в Москву, совершил незапланированную посадку в Варшаве из-за агрессивного пассажира.
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Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
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Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что передал в Конституционный суд документ о составе двух фракций, входящих в коалицию.
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Экстренно госпитализирован Ален Делон

Экстренно госпитализирован актер Ален Делон, передает BFM TV. Его доставили в американский госпиталь Нейи-сюр-Сен.
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Путин одобрил новые пенсионные изменения

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США обвинили Россию в проведении ядерных испытаний

Военная разведка США обвинила Россию в проведении испытаний ядерного оружия. Об этом сообщает The Washington Post.
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Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
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На фоне скандала уволен замдиректора театра Образцова

Уволен первый замдиректора кукольного театра имени Сергея Образцова Юрий Шерлинг, сообщает MK.
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Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день

Самая старая жительница Великобритании Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет, сообщает "Би-би-си".
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СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
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