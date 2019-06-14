Футбол
«Реал» подписал японского «Месси»Bobsoccer 06:35
Мадридский "Реал" на своем официальном сайте объявил о подписании японского таланта. Такефуса Кубо (06/04/2001, Канагава, Япония) укрепит Кастилию в следующем сезоне.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:53, Вашингтон
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
По информации местных СМИ, американца ждет смертная казнь или пожизненный срок. Дмитрий Кольцов был мастером спорта по сноуборду.
Обновлено в 13:33
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого
Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено в 12:09
Космос
Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek
Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 23:59
Общество
Сын Алибасова захотел вывезти отца из России
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными
Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Ленобласти в сгоревшей Infiniti нашли труп пропавшего бизнесмена
В полукилометре от деревни Сара-лог в Лужском районе Ленинградской вечером четверга, 13 июня, около 22:30 посреди поля прохожие обнаружили сгоревший автомобиль Infiniti.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Политика
МИД Украины: Киев не признает гражданство России для жителей Донбасса
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что Киев никогда не признает российское гражданство, выданное жителям Донбасса.
Обновлено в 10:34
Происшествия
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Экономика
ЦБ ожидает ускорения роста реальных доходов россиян
ЦБ ожидает, что темпы роста расходов домохозяйств на конечное потребление будут ускоряться — с 1–1,5% в 2019 году до 2,5–3% в 2021-м, следует из материалов регулятора.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие
В ЛНР заявили о колонне техники силовиков у линии соприкосновения
"В зону ответственности 14-й отдельной механизированной бригады (украинских силовиков - ред.), в район населенного пункта Трехизбенка прибыла колонна вооружения и военной техники противника в составе трех танков, шести единиц БМП, двух гаубиц Д-30 и одиннадцати единиц автомобильной техники", - заявил Осадчий на брифинге.
Обновлено в 13:02
Политика
На Украине арестовали экс-главу ЦИК ДНР
Шевченковский районный суд Киева арестовал бывшего главу Центризбиркома самопровозглашённой Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 12:44
Политика
Парламент Латвии поддержал снос памятника освободителям Риги
Cейм Латвии поддержал петицию о демонтаже памятника Освободителям в Риге. Об этом сообщается на сайте Сейма.
Обновлено в 13:10
Авто
5 лучших авто для семьи с детьми 2019
К выбору автомобиля для семьи, в которой есть дети, следует подходить с большей ответственностью и учитывать несколько немаловажных моментов.
Обновлено в 10:40
Футбол
«Челси» придется заплатить «Дерби» 4 млн фунтов за Лэмпарда
Чтобы договориться с Лэмпардом, «Челси» придется заплатить «Дерби» компенсацию в размере примерно 4 миллионов фунтов.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Финансы
Цена на золото поднялась до максимума с апреля 2018 года
Цена на золото достигла самого высокого уровня с апреля 2018 года.
Обновлено в 13:06
Футбол
Дзюба: ЧМ-2018 запомнится на всю жизнь
Обновлено в 09:48
Общество
Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков
Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.
Обновлено в 12:49
Политика
Зеленский назначил Сергея Дейнеко главой Госпогранслужбы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначения Сергея Дейнеко главой Госпогранслужбы.
Обновлено в 11:07
Наука
В Шотландии нашли искусственные острова старше Стоунхенджа
У Внешних Гебридских островов на северо-западе Шотландии нашли два краннога, построенные в эпоху неолита, сообщается в Antiquity.
Обновлено в 11:36
Футбол
Ледесма вошел в тренерский штаб «Зенита»
Весной 2015-го вошел в тренерский штаб Леонида Слуцкого и принял участие в подготовке сборной России к чемпионату Европы 2016 года.
Обновлено в 12:21