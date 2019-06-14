Футбол

«Реал» подписал японского «Месси»Bobsoccer 06:35

Мадридский "Реал" на своем официальном сайте объявил о подписании японского таланта. Такефуса Кубо (06/04/2001, Канагава, Япония) укрепит Кастилию в следующем сезоне.
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«Реал» сообщил о переходе бывшего игрока «Барселоны»

Советский спорт07:39

«Реал» оформил трансфер 18-летнего полузащитника сборной Японии

Sport24.ru06:29

«Реал» опередит «Барселону» в борьбе за «японского Месси»

Lenta.ru06:20

«Реал» приобрел японского футболиста

Матч ТВ07:00

«Реал» подписал 18-летнего японца, игравшего в академии «Барселоны»

Soccer.ru06:35

«Реал» объявил о трансфере «японского Месси», которого воспитала «Барселона»

Чемпионат08:11

«Реал» подписал «японского Месси». Вот как он забивает голы

Спорт-Экспресс06:52
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:19, Вашингтон
Происшествия

Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери

Обновлено в 04:51
Экономика

Банк России понизил прогноз роста экономики страны

Центробанк РФ понизил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) России в текущем году с 1,2-1,7% до 1,0-1,5%. При этом Банк России допускает в последующие годы повышение темпов роста экономики в зависимости от реализации национальных проектов.
Обновлено в 07:46
Кино

«Бык»: выпускник ВГИКа представил первый фильм на «Кинотавре»

Свой дебютный полнометражный фильм представил на «Кинотавре» выпускник ВГИКа Борис Акопов.
Обновлено в 07:38
Экономика

Изъять у чиновников незадекларированные доходы предлагает Минюст

Минюст РФ начал разработку закона, который позволит изымать у госслужащих не только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, но и обращать в доход государства средства с банковских счетов.
Обновлено в 08:39
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Авто

В России появился новый Subaru XV Tokyo

Компания Subaru представила новую версию своего кроссовера XV Tokyo для российского рынка.
Обновлено в 06:42
Политика

Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными

Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца

Девушкам было предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.
Обновлено в 06:07
Общество

Умерла старейшая жительница Британии

В Великобритании на 113-м году жизни умерла старейшая жительница страны Грейс Джонс. Об этом сообщает издание Metro в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 05:56
Политика

Водная блокада Крыма ударила по самой Украине

Обновлено в 00:38
Происшествия

Житель Волжского по почте отправлял в США оружие

Сотрудники Южной оперативной таможни установили, что житель города-спутника Волгограда поставлял в США военную продукцию.
Обновлено в 08:58
Интернет

ESET обнаружила новый вид мошенничества в WhatsApp

Международная антивирусная компания ESET обнаружила новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 04:39
Происшествия

В Китае из-за сильных ливней рухнул мост с машинами

ИА «Ореанда-Новости» На юге Китая в провинции Гуандун из-за сильных проливных дождей произошло обрушение моста – два автомобиля упали в реку.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес

Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына

26-летняя «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фото с новорожденным сыном.
Обновлено в 07:58
Политика

Путин пообещал обеспечить российским электричеством Монголию и Китай

Владимир Путин заявил о готовности России обеспечить электроэнергией проблемные регионы Китая и Монголии.
Обновлено в 07:54
Происшествия

МАК опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 07:38
Экономика

Средний чек россиян за поход в магазин достиг минимума с начала года

В Центральном федеральном округе снижение среднего чека оказалось самым серьезным – на 3,6% до 614 руб. Показатель также снизился в Северо-Западном округе (на 0,5% до 611 руб.) и в Сибири (на 0,4% до 465 руб.).
Обновлено вчера в 20:53
Футбол

Сборная России поднялась на 43 место в рейтинге ФИФА

Что касается сборной России, она улучшила свое положение на три позиции, поднявшись с 46 места на 43.
Обновлено в 04:33
Политика

Парубий предоставил в КС Украины документы о коалиции в Верховной раде

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий передал в Конституционный суд (КС) страны пакет документов, касающийся парламентской коалиции, сообщает 14 июня «112 Украина».
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес

Шейк впервые вышла на подиум после разрыва с Купером

Ирина появилась на подиуме после того, как чуть более недели назад стало известно, что она рассталась с Брэдли Купером после четырех лет отношений.
Обновлено в 07:22
Политика

Евросоюз заявил о «российском вмешательстве» в выборы в Европарламент

ЕС не выявил признаков явной кампании по дезинформации извне в отношении выборов в Европарламент, однако заявил о попытках "российских источников" повлиять на выбор избирателей и явку, говорится в обнародованном в пятницу докладе.
Обновлено в 07:07
Кино

Талызина сыграет мать Началовой в байопике о певице

Актриса Валентина Талызина сыграет мать Юлии Началовой в байопике о певице, которая умерла 16 марта.
Обновлено в 05:26
Происшествия

В Бахрейне при странных обстоятельствах погибла 22-летняя россиянка

Обновлено в 06:04
Армия и оружие

Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией

Спецподразделения британской армии могут получить новые полномочия для противодействия России и другим странам.
Обновлено в 02:22
Политика

Раскольник Филарет обвинил Порошенко и Епифания в мошенничестве

Напомним, что 23 мая раскольник и лже-патриарх Филарет обвинил экс-президента Украины Порошенко и раскольника Епифания в обмане.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие

Участники военно-морского парада пройдут по Волге через Волгоград

Военные суда будут представлены в исторической части парада, который состоится в последнее воскресенье июля на рейде Санкт-Петербурга со знаменами известных полков флота Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Обновлено в 07:06
Теннис

Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосе

В полуфинале 22-летняя Кудерметова встретится с победительницей пары Элисон Риске (США) – Екатерина Александрова (Россия).
Обновлено в 08:55
Армия и оружие

СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено в 05:24
Общество

В Москве произошел сбой в работе геолокационных сервисов

В пресс-службе "Яндекса" сказали РИА Новости, что неполадки различных геолокационных сервисов, скорее всего, вновь связаны со сбоями GPS.
Обновлено в 07:45
Политика

Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стоит за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 08:28
Как работают Яндекс.Новости?
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