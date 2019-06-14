Футбол
«Реал» подписал японского «Месси»Bobsoccer 06:35
Мадридский "Реал" на своем официальном сайте объявил о подписании японского таланта. Такефуса Кубо (06/04/2001, Канагава, Япония) укрепит Кастилию в следующем сезоне.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:19, Вашингтон
Экономика
Банк России понизил прогноз роста экономики страны
Центробанк РФ понизил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) России в текущем году с 1,2-1,7% до 1,0-1,5%. При этом Банк России допускает в последующие годы повышение темпов роста экономики в зависимости от реализации национальных проектов.
Обновлено в 07:46
Кино
«Бык»: выпускник ВГИКа представил первый фильм на «Кинотавре»
Свой дебютный полнометражный фильм представил на «Кинотавре» выпускник ВГИКа Борис Акопов.
Обновлено в 07:38
Экономика
Изъять у чиновников незадекларированные доходы предлагает Минюст
Минюст РФ начал разработку закона, который позволит изымать у госслужащих не только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, но и обращать в доход государства средства с банковских счетов.
Обновлено в 08:39
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Авто
В России появился новый Subaru XV Tokyo
Компания Subaru представила новую версию своего кроссовера XV Tokyo для российского рынка.
Обновлено в 06:42
Политика
Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными
Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца
Девушкам было предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.
Обновлено в 06:07
Общество
Умерла старейшая жительница Британии
В Великобритании на 113-м году жизни умерла старейшая жительница страны Грейс Джонс. Об этом сообщает издание Metro в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 05:56
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Обновлено в 00:38
Происшествия
Житель Волжского по почте отправлял в США оружие
Сотрудники Южной оперативной таможни установили, что житель города-спутника Волгограда поставлял в США военную продукцию.
Обновлено в 08:58
Интернет
ESET обнаружила новый вид мошенничества в WhatsApp
Международная антивирусная компания ESET обнаружила новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Китае из-за сильных ливней рухнул мост с машинами
ИА «Ореанда-Новости» На юге Китая в провинции Гуандун из-за сильных проливных дождей произошло обрушение моста – два автомобиля упали в реку.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына
26-летняя «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фото с новорожденным сыном.
Обновлено в 07:58
Политика
Путин пообещал обеспечить российским электричеством Монголию и Китай
Владимир Путин заявил о готовности России обеспечить электроэнергией проблемные регионы Китая и Монголии.
Обновлено в 07:54
Происшествия
МАК опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 07:38
Экономика
Средний чек россиян за поход в магазин достиг минимума с начала года
В Центральном федеральном округе снижение среднего чека оказалось самым серьезным – на 3,6% до 614 руб. Показатель также снизился в Северо-Западном округе (на 0,5% до 611 руб.) и в Сибири (на 0,4% до 465 руб.).
Обновлено вчера в 20:53
Футбол
Сборная России поднялась на 43 место в рейтинге ФИФА
Что касается сборной России, она улучшила свое положение на три позиции, поднявшись с 46 места на 43.
Обновлено в 04:33
Политика
Парубий предоставил в КС Украины документы о коалиции в Верховной раде
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий передал в Конституционный суд (КС) страны пакет документов, касающийся парламентской коалиции, сообщает 14 июня «112 Украина».
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Шейк впервые вышла на подиум после разрыва с Купером
Ирина появилась на подиуме после того, как чуть более недели назад стало известно, что она рассталась с Брэдли Купером после четырех лет отношений.
Обновлено в 07:22
Политика
Евросоюз заявил о «российском вмешательстве» в выборы в Европарламент
ЕС не выявил признаков явной кампании по дезинформации извне в отношении выборов в Европарламент, однако заявил о попытках "российских источников" повлиять на выбор избирателей и явку, говорится в обнародованном в пятницу докладе.
Обновлено в 07:07
Кино
Талызина сыграет мать Началовой в байопике о певице
Актриса Валентина Талызина сыграет мать Юлии Началовой в байопике о певице, которая умерла 16 марта.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией
Спецподразделения британской армии могут получить новые полномочия для противодействия России и другим странам.
Обновлено в 02:22
Политика
Раскольник Филарет обвинил Порошенко и Епифания в мошенничестве
Напомним, что 23 мая раскольник и лже-патриарх Филарет обвинил экс-президента Украины Порошенко и раскольника Епифания в обмане.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
Участники военно-морского парада пройдут по Волге через Волгоград
Военные суда будут представлены в исторической части парада, который состоится в последнее воскресенье июля на рейде Санкт-Петербурга со знаменами известных полков флота Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Обновлено в 07:06
Теннис
Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосе
В полуфинале 22-летняя Кудерметова встретится с победительницей пары Элисон Риске (США) – Екатерина Александрова (Россия).
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено в 05:24
Общество
В Москве произошел сбой в работе геолокационных сервисов
В пресс-службе "Яндекса" сказали РИА Новости, что неполадки различных геолокационных сервисов, скорее всего, вновь связаны со сбоями GPS.
Обновлено в 07:45
Политика
Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стоит за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 08:28