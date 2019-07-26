Футбол

«Реал» подписал полузащитника «Сарагосы»Евро-футбол.ру 16:31

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"Реал" объявил о подписании атакующего полузащитника "Сарагосы" Альберто Соро.
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