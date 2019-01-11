Футбол

«Реал» подписал 17-летнего защитника «Малаги»
Soccer.ru
вчера в 20:00

"Реал" завершил переговоры о приобретении защитника "Малаги" и молодёжной сборной Испании Чечу Мартинеса, утверждает источник. 17-летний футболист может играть на позиции как центрального, так и левого защитника.
Soccer.ruвчера в 20:00

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«Реал» подписал 17-летнего защитника «Малаги»

Евро-футбол.ру02:09

«Реал» подписал 17-летнего защитника

Sport24.ru01:34

«Реал» подписал 17-летнего защитника «Малаги»

Бомбардир.ру00:32

«Реал» подписал контракт с 17-летним защитником «Малаги»

Чемпионат01:21

«Реал» подписал защитника «Малаги» и сборной Испании (U-17) Чечу Мартинеса

Sports.ruвчера в 23:26

«Реал» подписал 17-летнего защитника «Малаги»

Soccer.ruвчера в 20:00
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 02:26, Ашберн
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