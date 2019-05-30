Футбол
«Реал» подготовил окончательное предложение по АзаруLiveSport.ru вчера в 11:38
Мадридский «Реал» сегодня, 30 мая, сделаем финальное предложение «Челси» по трансферу полузащитника Эдена Азара, сообщает AS. Бельгиец желает перебраться в столицу Испании как можно скорее, чтобы уйти в отпуск уже в статусе игрока «Реала».
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Рамон Кальдерон: «„Реалу“ будет непросто договориться с „Челси“ по поводу Азара»
Sportbox.RUвчера в 13:29
Рамон Кальдерон: «„Реалу“ будет непросто договориться с „Челси“ по поводу Азара»
Матч ТВвчера в 13:29
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