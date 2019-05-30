Футбол

«Реал» подготовил окончательное предложение по АзаруLiveSport.ru вчера в 11:38

Мадридский «Реал» сегодня, 30 мая, сделаем финальное предложение «Челси» по трансферу полузащитника Эдена Азара, сообщает AS. Бельгиец желает перебраться в столицу Испании как можно скорее, чтобы уйти в отпуск уже в статусе игрока «Реала».
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«Реал» вынужден перенести дату презентации Азара

Газета.Ru09:36

В Испании сообщили, что «Реал» вынужден пересмотреть дату презентации Азара

Sport24.ru08:44

Рамон Кальдерон: «„Реалу“ будет непросто договориться с „Челси“ по поводу Азара»

Sportbox.RUвчера в 13:29

«Реал» предложит «Челси» 120 млн евро за Азара

Sports.ruвчера в 22:19

Рамон Кальдерон: «„Реалу“ будет непросто договориться с „Челси“ по поводу Азара»

Матч ТВвчера в 13:29

«Реал» предложит 120 миллионов евро за Азара

Советский спорт03:26

СМИ: сегодня «Реал» сделает окончательное предложение «Челси» по Азару

Спорт-Экспрессвчера в 09:14
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Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 10:43, Ашберн
Происшествия

Четверо детей остаются в реанимации после ЧП с батутом в Улан-Удэ

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Власти Косова объявили российского дипломата персоной нон грата

Власти Косова объявили российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, раненного местными силовиками, — персоной нон грата.
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Шоу-бизнес

Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак

Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
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Наука

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Употребление сушеной смеси, эквивалентной 150 граммам голубики в день, может существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с метаболическим синдромом: примерно на 12–15 процентов.
Обновлено в 09:57
Футбол

ЦСКА выкупил у «Уфы» трансфер Дивеева

Обновлено в 08:15
Теннис

Мугуруса обыграла Свитолину в третьем круге «Ролан Гаррос»

В 1/8 финала Ролан Гаррос Мугуруса сыграет с победительницей матча Слоан Стивенс (США) Полина Херцог (Словакия).
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Армия и оружие

Под Волгоградом презентовали новую машину технической разведки

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Культура

Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу

Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Электричка сбила трех человек на станции Электрозаводская в Москве

Обновлено в 03:08
Политика

Путин присвоил имена аэропортам

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Политика

В России хотят запретить тонировать автомобили

Госдума России обсудит законопроект о полном запрете тонировки частных автомобилей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено в 09:08
Политика

Зеленский зачистил СНБО от людей Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) ряд соратников бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 09:47
Футбол

За Дзюбу не проголосовал только «Локо»

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Шнуров назвал удаление сцен из фильма об Элтоне Джоне «анекдотом»

Лидер музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал удаление некоторых резонансных сцен из фильма «Рокетмен» о становлении британского певца и композитора Элтона Джона.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес

Кузьмин ушел от Пугачевой из-за страха потерять свободу

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Экономика

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Ходорковский вместе со старыми партнерами - Леонидом Невзлиным, Платоном Лебедевым, Владимиром Дубовым и Михаилом Брудно - сохранили контроль над выведенными из ЮКОСа денежными средствами и стали вкладывать их в недвижимость по всему миру: вначале в Юго-Восточной Азии, после 2014 года - в Западной Европе.
Обновлено в 10:09
Происшествия

В Мурино загорелся двухэтажный частный дом

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, горит двухэтажный частный дом №7 по Парковой улице размером 10 на 15 метров.
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Экономика

Подсчитан лимит ежедневных трат российских пенсионеров

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Обновлено в 07:09
Авто

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Росстат проведет комплексную проверку отделения в Тюмени

Росстат проведет комплексную проверку регионального отделения службы в Тюмени (Тюменьстат), предоставившего некорректные данные по добыче нефти и газа в Ямало-Ненецком АО, а также допустившего техническую ошибку при вводе информации о финансовом положении домохозяйств в этом регионе.
Обновлено в 02:59
Экономика

Bloomberg: биткоин признан бесполезным

На фоне роста биткоина, мало кто говорит о проблеме крупнейшей в мире криптовалюты: ее мало кто использует, и в основном биткоин используют для спекулятивных операций, пишет агентство Bloomberg.
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Политика

Временный поверенный США прибыла на Украину

Временным поверенным США в делах на Украине назначена Кристина Квин, об этом сообщило американское дипведомство.
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес

Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью

Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
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Футбол

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Обновлено в 08:17
Политика

Трамп объявил о введении пошлины на все товары из Мексики

С 10 июня США вводят пошлину в размере 5% на все товары из Мексики.
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HP показала первый в мире лазерный принтер без картриджа

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Премьер Малайзии усомнился в причастности России к крушению MH17

Правительство Малайзии требует убедительные доказательства того, что Россия несет ответственность за крушение пассажирского Boeing 777 рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году в небе над Донбассом.
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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