Футбол
«Реал» подготовил для «ПСЖ» новое предложение по НеймаруSport24.ru вчера в 21:05
Мадридский «Реал» продолжает переговоры с «ПСЖ» о трансфере нападающего Неймара. Как сообщает сербское издание Zurnal.rs, за 27-летнего бразильца сливочные готовы предложить 120 млн евро, а также двух игроков — нападающего Луку Йовича и вратаря Кейлора Наваса.
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Хоккей
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Сергей Ковалев защищает чемпионский титул в бою с Энтони Ярдом Завтра один из самых известных российских боксеров Сергей Ковалев будет защищать в Челябинске принадлежащее ему звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,4 кг в бою с очень экстравагантным и неординарным персонажем.
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Некоторые экзопланеты могут иметь более разнообразную жизнь, чем Земля
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Отложения соли на Марсе содержат ключи к источникам древней воды
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В Японии сообщили о новом пуске баллистических ракет КНДР
Правительство Японии сообщило об очередном ракетном пуске северокорейских баллистических ракет.
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Стала известна цена нового отечественного автомобиля Aurus Senat
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Самый экономичный Kia Cerato вышел в продажу
Дебютные серийные экземпляры самого экономичного седана Kia Cerato/K3 переданы первым клиентам.
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