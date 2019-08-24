Мадридский «Реал» продолжает переговоры с «ПСЖ» о трансфере нападающего Неймара. Как сообщает сербское издание Zurnal.rs, за 27-летнего бразильца сливочные готовы предложить 120 млн евро, а также двух игроков — нападающего Луку Йовича и вратаря Кейлора Наваса.

«Реал» подготовил для «ПСЖ» новое предложение по Неймару

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