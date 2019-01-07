Футбол

«Реал» подаст жалобу на судейство в матче с «Реал Сосьедадом»
Vprognoze.ru
03:36

Реал — Реал Сосьедад
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
3′
Вильян Жозе
36′
Вильян Жозе
Лукас Васкес Иглесиас
40′
Марсело
52′
Каземиро
Иско
57′
Лукас Васкес Иглесиас
61′
69′
Ариц Элустондо
Хосеба Сальдуа
73′
Микель Мерино
Рубен Пардо
Лука Модрич
75′
Марсело
Серхио Регилон
77′
Тони Кроос
Дани Себальос
80′
83′
Рубен Пардо
84′
Айен Муньос
Игор Субельдия
Иско
88′
После матча недовольство работой арбитра в матче выразил главный тренер "Реала" Сантьяго Солари, а также капитан мадридского клуба Серхио Рамос. Отмечается, «Реал» направит официальную жалобу в испанскую федерацию футбола.
Vprognoze.ru03:36

Подробнее о событии

«Реал» отправит жалобу в Федерацию футбола Испании на судейство в матче с «Реал Сосьедадом»

Советский спорт03:49

Мадридский «Реал» пожаловался на судейство после поражения от «Реала Сосьедад»

Матч ТВ02:21

«Реал» направит жалобу на судейство в матче с «Сосьедадом». В клубе считают, что это ключевой фактор поражения

Sports.ruвчера в 16:59

«Реал» назвал причину поражения от «Реал Сосьедад»

Спорт-Экспресс01:33

«Реал» подаст жалобу на судейство в матче с «Реалом Сосьедад»

Sport24.ruвчера в 19:02

«Реал» подаст жалобу на судейство в матче против «Реал Сосьедада»

Бомбардир.рувчера в 17:34

«Реал» направит в испанскую федерацию жалобу на судейство в матче с «Сосьедадом»

Чемпионат02:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 06:24, Ашберн
Экономика

В Госдуме поддержали идею удвоить МРОТ

Идея расширения потребительской корзины до уровня МРОТ, доведённого до уровня в 25 тысяч рублей, заслуживает реализации, однако на данный момент подобные законодательные инициативы правительство не поддерживает и рекомендует отклонять, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
Обновлено в 05:18
Политика

Абэ поклялся поставить точку в переговорах с Россией по Курилам

Обновлено в 03:31
Армия и оружие

В Черное море направился большой десантный корабль ВМС США

Большой десантный корабль военно-морских сил Соединенных Штатов Fort McHenry направляется в Черное море через пролив Дарданеллы, сообщили в пресс-службе Шестого флота ВМС США.
Обновлено вчера в 09:28
Политика

Власти Габона объявили о подавлении военного мятежа

Обновлено в 05:47
Кино

В Лос-Анджелесе назвали победителей кинопремии «Золотой глобус»

В Лос-Анджелесе в ночь с 6 на 7 января состоялась церемония вручения кинопремии «Золотой глобус».
Обновлено в 05:47
Армия и оружие

Российский сторожевик взял под контроль корабль ВМС США в Черном море

Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" контролирует действия корабля ВМС США "Форт Макгенри", заявили в Минобороны.
Обновлено в 02:55
Политика

Путин выстрелил из пушки на народных гуляниях

Президент России Владимир Путин совершил выстрел из пушки Д-30 на народных гуляниях в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:32
Происшествия

Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец пришел в сознание

Спасенный из-под обломков обрушившегося жилого дома в Магнитогорске 10-месячный младенец пришел в сознание, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передает ТАСС.
Обновлено в 03:34
Политика

Установлены все детали покушения на Скрипаля

Власти Великобритании считают, что установили все детали покушения в Солсбери на бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.
Обновлено вчера в 10:58
Политика

Путин пригласил Моди на Восточный экономический форум

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди принять участие в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке в сентябре этого года.
Обновлено в 05:18
Происшествия

В Челябинске проверяют сообщения о нападении волка на ребёнка в парке

В Челябинске проводят проверку сообщений о нападении волка на ребёнка в одном из парков, сообщает ТАСС по ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по области.
Обновлено в 04:46
Авто

Компания Tesla начала строить в Шанхае завод

На днях стало известно, что компания Tesla начнет строительство завода в Шанхае.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Девушка-боец UFC разбила лицо попытавшемуся ограбить ее преступнику

"Слева Поляна Виана, один из наших бойцов UFC, а справа — парень, который попытался ее ограбить", — отметил глава организации, опубликовав в инстаграме фото девушки и избитого грабителя.
Обновлено в 04:55
Религия

Патриарх Кирилл призвал не становиться рабами гаджетов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не впадать в зависимость от гаджетов, которая, по его мнению, как алкоголь и наркотики, лишает человека свободы.
Обновлено в 03:24
Путешествия

Япония ввела налог на выезд туристов из страны

Обновлено вчера в 19:00
Политика

Китай выразил протест из-за прохода эсминца ВМС США

МИД Китая выразил протест США из-за прохода американского ракетного эсминца McCampbell в акватории спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море.
Обновлено в 05:48
Происшествия

В районе Дарданелл погиб российский капитан сухогруза

Как рассказал собеседник агентства, по данным турецкой стороны, сухогруз "Канопус" шел из Черного моря, миновал Босфор и двигался через Мраморное море в сторону Дарданелл.
Обновлено в 05:34
Общество

Замдиректора ФСИН рассказал о безнадеге в глазах сотрудников ведомства

Замдиректора ФСИН пояснил, что проблема отчасти связана с тем, что сотрудники службы «не хотят применять спецсредства, когда это необходимо», так как потом «полгода-год придется ходить по следователям, прокурорам, судам, оправдываться и отписываться, доказывая правоту, еще и под уголовное дело можно попасть».
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес

Умерла бывшая участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева

Вечером шестого января скончалась бывшая участница программы "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева, об этом в своем Instagram сообщил другой участник шоу, Антон Мамон.
Обновлено вчера в 18:16
Кино

Первые кадры новых серий «Игры престолов» попали в сеть

Телекомпания HBO опубликовала на YouTube первые кадры из финального восьмого сезона фантастического сериала "Игра престолов".
Обновлено в 04:43
Футбол

«Краснодар» объявил о приобретении хавбека сборной Швеции Олссона

Обновлено в 04:24
Политика

Путин наградил президента Сербии орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил сербского лидера Александра Вучича орденом Александра Невского.
Обновлено в 05:38
Политика

Путин встретил Рождество в храме, где его крестили

Президент России Владимир Путин встретил Рождество вместе с жителями Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 22:58
Транспорт

В двух аэропортах Берлина отменены рейсы из-за забастовки персонала

В числе отмененных оказался рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Шенефельда в Москву.
Обновлено в 04:21
Гаджеты

В Сети появились первые рендеры iPhone 2019 года с тройной камерой

Обновлено вчера в 20:02
Спорт

Ухов выиграл Рождественские старты с лучшим результатом сезона в мире

Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту Иван Ухов одержал победу на Рождественских стартах в Екатеринбурге с лучшим результатом сезона в мире.
Обновлено в 03:50
Политика

В России внедрят новую систему контроля качества бензина

В России может появиться система контроля качества топлива от нефтеперерабатывающего завода до бензобака.
Обновлено вчера в 02:11
Кино

Российский фильм «Т-34» за неделю собрал в прокате миллиард рублей

Российский боевик «Т-34» в первую неделю проката собрал 1 миллиард рублей. Рекордный результат был достигнут 6 января, сообщают «Известия».
Обновлено в 03:08
Футбол

Самедов может подписать контракт с «Крыльями Советов»

Директор по развитию самарских «Крыльев Советов» Александр Шикунов заявил, что клуб близок к подписанию контракта с экс-полузащитником «Спартака» и сборной России по футболу Александром Самедовым.
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия

Жителя Новокузнецка оштрафовали за покупку на AliExpress

Обновлено вчера в 20:41
ещё по теме
Винисиус Жуниор
Бразильский футболист
Бразильский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Бразилии до 20 лет.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реал Сосьедад
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из Доностии/Сан-Себастьяна, выступающий в испанской Примере, один из основателей Примеры в 1928 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Аноэта». Двукратный чемпион Испании, обладатель Кубка Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное