«Реал» почти приобрёл Менди, Йович и Азар на подходеЕвро-футбол.ру 17:45

Мадридский "Реал" достиг серьёзного прогресса в вопросе перехода левого защитника "Лиона" Ферлана Менди. Об этом в Твиттере сообщил корреспондент Onda Cero Эду Пидаль. Контракт с игроком будет подписан до 2025 года, а "королевский клуб" выплатит французам 50 млн евро компенсации.

«Реал» почти приобрёл Менди, Йович и Азар на подходе

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