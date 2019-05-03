Футбол

«Реал» интересуется полузащитником «Аякса» ван де БекомМатч ТВ 01:26

Ранее сообщалось, что хавбеком интересуется «ПСЖ», который готов заплатить за футболиста 50 миллионов евро, а также «Милан» и «Интер». В текущем сезоне ван де Бек провел 21 матч за «Аякс» и забил 11 голов.
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«Реал» интересуется полузащитником «Аякса» ван де Беком

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«Реал» постарается договориться с ван де Беком, если переход Погба не будет осуществлен

Спорт-Экспрессвчера в 23:13

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Marca: «Реал» купит ван де Бека, если не состоится трансфер Погба

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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:37, Ашберн
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